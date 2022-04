WatchGuard controllata da Vector Capital, resta il focus sugli Msp L'azienda di private equity Vector Capital rileverà le quote di Francisco Partners, diventando azionista di maggioranza. Confermata la focalizzazione sull’offerta rivolta ai fornitori di servizi. Pubblicato il 29 aprile 2022 da Redazione

WatchGuard Technologies, società specializzata in cybersicurezza delle reti, degli endpoint e delle identità, sarà presto acquisita dal fondo di private equity Vector Capital, già suo azionista da oltre un decennio. Le due parti hanno siglato un accordo definitivo in base al quale Vector Capital acquisirà, entro la fine di luglio di quest’anno, le partecipazioni precedentemente possedute da Francisco Partners (che rimane comunque tra gli investitori) e altri coinvestitori. Così facendo, diventerà l’azionista di maggioranza.

Negli ultimi dieci anni, sotto la proprietà congiunta di Vector Capital e Francisco Partners, WatchGuard ha ampliato il proprio raggio d’azione, aggiungendo alle tecnologie per la sicurezza di rete (come firewall fisici e virtuali, strumenti di reporting e visibilità, servizi) anche soluzioni di protezione degli endpoint, autenticazione e gestione delle identità, protezione delle applicazioni cloud, servizi di Security Operations Center e altro ancora. L’attuale offerta, battezzata Unified Security Platform, è usata da oltre 17mila Msp (managed service provider) per proteggere gli ambienti informatici, le reti e gli utenti di più di 250mila aziende del mondo.

Ora, con Vector Capital come azionista di maggioranza, WatchGuard punta a crescere ancora e a rafforzare i rapporti con gli Msp. La società continuerà a investire in aree critiche, tra cui (ma non solo) quelle della trasformazione cloud, del Secure Access Service Edge (Sase), dell’Extended Detection and Response (Xdr), del Managed Detection and Response (Mdr) e dell’automazione e semplificazione delle tecnologie usate dagli Msp.

“Vector crede fermamente nel portafoglio, nei partner, nei dipendenti e nella visione di WatchGuard”, ha dichiarato Prakash Panjwani, Ceo di WatchGuard Technologies. “Questa transazione è una testimonianza dell'attuale successo di WatchGuard e delle opportunità future. Riteniamo che Vector sia ben posizionata per accelerare ulteriormente la strategia di crescita di WatchGuard, preservando al contempo la nostra cultura aziendale e l'impegno di fornire sicurezza attraverso la community Msp".

"Gli Msp rappresentano il futuro della fornitura di sicurezza informatica, ma per avere successo hanno bisogno di una piattaforma su misura costruita per le loro esigenze", ha rimarcato Sandy Gill, amministratore delegato di Vector Capital. “WatchGuard è in una posizione unica per guidare il mercato nell'abilitare gli Msp alla fornitura della security con la sua Unified Security Platform. Siamo entusiasti di investire ulteriormente, sia organicamente che tramite acquisizioni, nella missione dell'azienda di fornire agli Msp focalizzati sulla sicurezza, un vendor, una piattaforma e una visione su cui costruire il loro business".