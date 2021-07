Wolters Kluwer Italia promette aggiornamento, formazione e premi Il progetto Con Te – Sistema Professionista prevede aggiornamento continuo e nuovi automatismi nei software per commercialisti, oltre ad attività di formazione e premi per i clienti fidelizzati. Pubblicato il 22 luglio 2021 da Redazione

Nel mondo dei software per i commercialisti e per la contabilità delle Pmi debutta un nuovo progetto firmato Wolters Kluwer Italia: Con Te – Sistema Professionista, questo il nome, punta a introdurre nuove funzionalità che miglioreranno l’uso degli applicativi, ma anche a creare nuove competenze e a premiare i clienti fidelizzati. “Proprio in una situazione complessa come quella che sta attraversando il nostro Paese, gli Studi Professionali vanno sostenuti con innovazioni tecnologiche, ma anche con programmi ad ampio spettro che modernizzino gli applicativi in uso e favoriscano l’efficienza dell’operatività professionale”, ha sottolineato Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

Il progetto punta innanzitutto a migliorare l’usabilità della piattaforma software, introducendo nuove integrazioni e automatismi e garantendo il costante aggiornamento delle funzionalità. Verranno sviluppate interazioni automatiche con l’applicativo Fattura Smart e altri, per poter migliorare la navigabilità e l’usabilità e avvicinarsi “sempre più ai concetti del robotic accounting”, spiega l’azienda. Gli utenti potranno controllare l’andamento delle operazioni e dati statistici attraverso una dashboard e potranno facilmente condividere dati tra i moduli di contabilità, dichiarativi e di bilancio. Il risultato sarà quello di avere “più velocità e più precisione e accuratezza nella contabilizzazione delle fatture”.

Il secondo ingrediente del nuovo programma è la formazione continua sulle funzionalità del software di Wolters Kluver Italia. I clienti avranno a disposizione contenuti on-demand, sempre accessibili, per imparare a utilizzare il software in tutte le sue potenzialità, inoltre saranno proposti webinar dedicati a casi d’uso.

Terzo elemento di Con Te – Sistema Professionista è un programma fedeltà che premierà di clienti più affezionati e attivi con “azioni concrete ed iniziative esclusive”. Il gruppo Wolters Kluwer ha la sua sede centrale nei Paesi Bassi ma conta una presenza commerciale in una quarantina di Paesi. Attualmente conta circa 19.200 dipendenti e collaboratori e nel 2020 ha registrato un fatturato di 4,6 miliardi di euro.