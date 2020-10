Wolters Kluwer rinnova programmi e prodotti per studi professionali L’azienda presenta il progetto “Con Te - B.Point edition”, dedicato a B.Point la piattaforma con tutte le soluzioni per il settore, e una serie di miglioramenti alla sua famiglia di applicativi Genya. Pubblicato il 08 ottobre 2020 da Redazione

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta un nuovo programma denominato “Con Te – B.Point edition” che si rivolge agli utilizzatori di B.Point, la piattaforma unica con tutte le soluzioni per gli studi professionali. Il progetto si basa su tre elementi: Il costante aggiornamento delle funzionalità dell’applicativo, la formazione continua e un programma fedeltà, che premierà i clienti più fedeli e attivi.

“Proprio in una situazione complessa come quella nella quale versa il nostro paese, gli studi professionali vanno sostenuti con innovazioni tecnologiche, afferma Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, ”ma anche con programmi ad ampio spettro che modernizzino gli applicativi in uso e favoriscano l’efficienza dell’operatività professionale”.

Novità anche sul fronte della soluzione in cloud Genia a sostegno della consulenza per semplificare e automatizzare le attività degli studi e delle imprese, e per guidare i professionisti nella trasformazione della professione, che li vedrà sempre meno concentrati sugli adempimenti e sempre più attenti alla consulenza manageriale e finanziaria. Tra queste Genia Cfo, che supporta i professionisti con strumenti di monitoraggio del business delle aziende clienti, partendo da quanto richiesto dalle norme del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Nuova Genya Revisya, una soluzione in cloud che offre al professionista strumenti adeguati alla nuova normativa, che assoggetta numerose Pmi all’obbligo della revisione contabile. Grazie anche ad algoritmi di intelligenza artificiale, lo guida nel corso dell’intero processo di revisione, come da metodologia definita dal Cndcec (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili). La soluzione Genya Corrispettivi Smart per webdesk offre la funzionalità di scarico automatico dei corrispettivi dal cassetto fiscale, mentre il tool digitale Genya Telematici si arricchisce con dashboard intuitive, che consentono il monitoraggio delle scadenze e dell’avanzamento delle attività di invio e recupero ricevute dello studio (dichiarativi e deleghe) e di verificare lo stato di avanzamento delle attività per singolo cliente.