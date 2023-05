Workday, focus sulle medie imprese con un nuovo country manager La società, specializzata in software gestionali per aziende, ha messo Augusto Abbarchi alla guida della filiale italiana. Pubblicato il 09 maggio 2023 da Redazione

Focus sull’Italia per Workday, società specializzata in software cloud aziendali per la gestione finanziaria, le risorse umane, gli analytics e la pianificazione. L’azienda ha nominato Augusto Abbarchi nel ruolo di country manager, assegnandogli il compito di guidare il team italiano e di proseguire con la strategia di crescita ed espansione di Workday nel nostro Paese. Riporterà direttamente alla presidente per l’area Emea, Angelique de Vries.



Fondata nel 2005 in California, Workday conta attualmente circa diecimila aziende clienti, per la maggior parte posizionate nel segmento delle medie imprese. “C’è una crescente richiesta di applicazioni e soluzioni innovative che permettano di semplificare la gestione finanziaria e quella delle risorse umane, in modo tale da portare saving in termini economici e temporali all’interno delle aziende”, ha commentato il nuovo country manager di Workday. “Data la peculiarità del mercato italiano, una delle nostre aree di interesse sarà sulle medie imprese che, in un contesto di trasformazione digitale e all’interno di uno scenario economico in continuo cambiamento, vogliono diventare protagoniste nei loro settori di riferimento”.



Dopo la laurea in Ingegneria Meccanica conseguita all’Università degli Studi di Firenze e un Master in Business Administration al Politecnico di Milano, Abbarchi ha costruito una carriera nel campo dell’informatica ricoprendo incarichi manageriali e di senior executive per aziende multinazionali.



In più di trent’anni di lavoro ha acquisito una profonda conoscenza del mercato italiano, e le esperienze più significative e di lunga durata sono state in Sap (azienda per cui è anche stato, per cinque anni, country manager, poi chief operation officer Emea e, infine, global head of maintenance) e in Software AG (come senior vice president global support services e come global head of renewals). Prima di entrare in Workday ha lavorato come direttore finanziario ad interim per Primeur, multinazionale italiana di servizi di data integration.