Workplace management, con la piattaforma di Vem è tutto sotto controllo SpacEte consente di pianificare e gestire la prenotazione delle sale riunioni, gli spazi desk e le automobili in condivisione, nonché di monitorare gli accessi. Pubblicato il 16 luglio 2021 da Redazione

Il system integrator Vem Sistemi propone una nuova piattaforma digitale per la gestione degli asset e degli spazi aziendali, o in altre parole una piattaforma di workplace management: si chiama SpacEte ed è stata sviluppata da Mydev, la software house del Gruppo Vem. In tempi di grande trasformazione per le aziende, per le loro modalità organizzative e per i loro processi, una soluzione di questo tipo è utile per avere sotto controllo diverse attività, gestendole e monitorandole attraverso una sola piattaforma accessibile tramite applicazione mobile o dal Web. Gli scenari d’uso spaziano dai contesti di ufficio agli spazi aperti al pubblico, come i negozi.

SpacEye si compone di due moduli, uno per la prenotazione degli asset condivisi e l’altro per il monitoraggio degli spazi fisici dell’azienda o altro luogo di lavoro. Il primo dei due moduli consente di prenotare rapidamente le sale meeting e di gestire i loro calendari e quelli degli utenti, sfruttando l'integrazione nativa con Microsoft Exchange, Office 365 e GoogleGSuite. Inoltre permette di prenotare le scrivanie e di gestire le automobili in sharing (dalla prenotazione, al ritiro, alla consegna delle chiavi, al monitoraggio dei chilometri percorsi).

Il modulo di monitoraggio, invece, consente di raccogliere informazioni da sorgenti vari, come video sensori e videocamere installate in stazioni di telepresence Cisco: sfruttando algoritmi di video analisi e correlazione dati, è possibile indentificare alcuni parametri chiave per gli ambienti, per esempio una determinata area di un ufficio, di un negozio o di una location per eventi. Per esempio, si può configurare la sensoristica per conteggiare quante persone si spostano tra un’area e l’altra (fatto utile per evitare assembramenti) o per evitare accessi di personale non autorizzato in una certa area. Il modulo permette inoltre di modellare gli spazi, di generare alert e allarmi e di realizzare (nel rispetto della privacy) report e grafici sulla base dei dati storici archiviati. A tutto questo si associa un cruscotto gestionale che mostra dati aggiornati in tempo reale, report analitici e indicatori Kpi sul’utilizzo degli spazi dell’azienda.

SpacEye viene proposta da Vem Sistemi in forma di piattaforma software in cloud, fruibile come servizio con canone annuale. Può essere personalizzata in base alle esigenze delle aziende clienti, integrando eventualmente ulteriori funzionalità.