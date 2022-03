Zebra si rafforza nella machine vision con Matrox Imaging Annunciata l’acquisizione di un ramo di attività della canadese Matrox Electronic Systems. Zebra spenderà 875 milioni di dollari. Pubblicato il 25 marzo 2022 da Redazione

La machine vision, la visione artificiale, è una risorsa ottimizza i processi e migliora sia la qualità della produzione sia l’efficienza delle aziende industriali in numerosi settori, tra cui l’automotive, il farmaceutico, l’elettronica, il food & beverage. Zebra Technologies si rafforza in quest’area tecnologica con l’acquisizione di Matrox Imaging, divisione della società di informatica canadese Matrox Electronic Systems. L’operazione ha un valore di 875 milioni di dollari, di cui il compratore può disporre grazie a una “combinazione di liquidità e di finanziamenti interamente stanziati nel quadro della sua linea di credito”.



Superate le consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione normativa, si prevede che l’acquisizione sarà portata a termine entro la fine di quest’anno. Si tratta per Zebra di un ulteriore passo avanti dopo le acquisizioni di Adaptive Vision e Fetch Robotics e dopo il lancio commerciale, nel 2021, di una linea di scanner industriali fissi e di soluzioni di machine vision.

Matrox Imaging genera un fatturato annuo di circa 100 milioni di dollari e ha un margine di profitto superiore a quello di Zebra. L’attività si incentra sullo sviluppo di componenti e sistemi avanzati di machine vision, come fotocamere intelligenti, sensori 3D, controller visivi, schede di input/output (I/O) e frame grabber, oltre che su una piattaforma software e sul relativo Sdk. Queste tecnologie permettono di acquisire, analizzare, misurare e registrare i dati provenienti dai sistemi di visione artificiale industriali nell’ambito dell’automazione di fabbrica, dell'imballaggio elettronico e farmaceutico, del controllo dei semiconduttori e altro ancora. Le aziende industriali possono così ridurre i costi di produzione, migliorare il controllo qualità e aumentarne la conformità e l’efficienza.

"Sempre di più i clienti stanno implementando soluzioni automatizzate per supportare gli operatori in prima linea, consentendo loro di dedicarsi ad attività lavorative più complesse e di maggior rilevanza: la machine vision è la tecnologia chiave che li aiuta in questo”, ha commentato il Ceo di Zebra Technologies, Anders Gustafsson. “Questa acquisizione ci permette di soddisfare le esigenze sempre in crescita dei nostri clienti, indipendentemente dalla fase del processo di automazione in cui si trovano – dall’acquisizione e analisi dei dati per facilitare il processo decisionale, fino alla distribuzione di soluzioni di automazione volte a velocizzare la produzione e la movimentazione di prodotti e materiali. Siamo entusiasti di accogliere il team di Matrox Imaging nella famiglia Zebra".



"La combinazione tra le competenze tecniche di Matrox Imaging e la visione globale di Zebra Technologies rappresenta un'opportunità per Matrox di accelerare il suo piano strategico a lungo termine", ha affermato Lorne Trottier, presidente e cofondatore di Matrox. "Con l’offerta complementare di soluzioni di machine vision e di scanner fissi, Zebra Technologies rappresenta un'eccellente opportunità per Matrox Imaging".