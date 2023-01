Zucchetti acquisisce Piteco e Myrios da Dedagroup Il gruppo tecnologico di Lodi ha rilevato il 100% di Piteco, società specializzata in software gestionali per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria. Pubblicato il 18 gennaio 2023 da Redazione

Zucchetti si allarga con una nuova acquisizione. Il gruppo tecnologico lodigiano ha rilevato da Dedagroup il 100% di Piteco e la sua partecipazione nella società svizzera Myrios. Piteco è specializzata in software gestionali per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, e vanta tra i propri clienti aziende come Cisalfa, DeAgostini, Diasorin, Guess e WindTre. Myrios, invece, propone soluzioni per la gestione del rischio e degli investimenti, principalmente rivolte alle aziende corporate e al settore bancario.



L’accordo di cessione “è accompagnato dall’avvio di una solida partnership industriale tra i due Gruppi”, ha fatto sapere l’ufficio stampa di Zucchetti, “che consentirà a Dedagroup e al suo hub finance di continuare a lavorare sinergicamente con Piteco e Myrios, mentre l’altra società controllata da Piteco – RAD Informatica – rientrerà sotto il diretto controllo di Dedagroup integrandone la strategia di sviluppo all’interno dell’hub finance del Gruppo”.



Zucchetti potrà ampliare la propria offerta (che oggi già annovera 1.700 soluzioni tra software, hardware e servizi) e integrarvi le soluzioni di Piteco. “Il nostro obiettivo nelle acquisizioni è sempre quello di arricchire la nostra offerta con soluzioni innovative già conosciute e apprezzate dal mercato”, ha dichiarato Giorgio Mini, vicepresidente della società di Lodi. “Le applicazioni di Piteco per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, insieme a quelle della controllata Myrios per il risk management, sono complementari agli Erp e ad altre soluzioni tecnologiche che sviluppiamo all’interno del gruppo; daranno ulteriore valore aggiunto ai nostri clienti grazie a funzionalità sempre più richieste per compiere le scelte più opportune a livello di strategie di business”.



“Inoltre”, ha proseguito Mini, “data la tipologia di clienti di Piteco e Myrios, riteniamo che anche per loro si generino opportunità dalle sinergie con Zucchetti grazie a un’offerta integrata che darà loro accesso alle nostre soluzioni, come ad esempio quelle in cloud per la gestione del personale, per le quali siamo, da anni, leader di mercato. In merito al management delle società acquisite, andremo avanti in continuità con quello esistente che ha dimostrato negli anni, insieme a tutto il personale, grandi qualità professionali, sia dal punto di vista delle competenze informatiche che sul fronte della conoscenza dei processi aziendali”.



Dedagroup ha fatto sapere di voler impiegare le risorse derivanti dalla cessione per finanziare nuove acquisizioni, “in linea con i propri progetti di crescita, proseguendo nello scouting delle eccellenze italiane del software e dei servizi Ict”. La chiusura dell’operazione, soggetta alle usuali condizioni contrattuali, è prevista nelle prossime settimane.