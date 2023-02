Accesso esteso all tecnologie di cloud ibrido Red Hat per i partner Il nuovo modello di sottoscrizione Partner Subscriptions permette l’accesso gratuito all’intera offerta di hybrid cloud per sviluppare soluzioni, realizzare proof-of-concept, studiare o testare i prodotti. Pubblicato il 24 febbraio 2023 da Redazione

Nuove possibilità di sperimentazione e di business e un più ampio margine d’azione di partner: con questi obiettivi Red Hat lancia un nuovo modello di sottoscrizione per gli operatori di canale affiliati, che sostituisce le precedenti sottoscrizioni Not-for-Resale. Con Partner Subscriptions è possibile accedere gratuitamente all’intera offerta di tecnologie per il cloud ibrido di Red Hat per diverse necessità di formazione, sperimentazione e di business. La novità arriva in una fase in cui l'azienda sta investendo per ampliare le competenze dell'ecosistema di canale e per aiutare molti operatori a diventare, da semplici system integrator, degli abilitatori di trasformazione digitale (con il titolo di Certified Cloud Service Provider).



Partner Subscriptions è già disponibile per tutti i membri dell’ecosistema di Red Hat di livello Advanced e Premier, ma anche per coloro che abbiano ottenuto o stiano completando le certificazioni di prodotto. “Solo attraverso un ecosistema di partner collaborativo e competente è possibile esplorare tutte le opportunità di trasformazione dell’open hybrid cloud e, di conseguenza, incrementare i risultati di business dei nostri clienti”, ha commentato Stefanie Chiras, senior vice president, partner ecosystem success di Red Hat.



Nel dettaglio, è possibile usare in modo esteso software singoli e multiutente per attività di sviluppo, test, formazione interna, dimostrazioni, proof-of-concept e altro ancora. Il nuovo modello e consente un accesso più completo alle piattaforme software del vendor (tra cui Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift e Red Hat Ansible Automation Platform) e alle offerte supportate, e questo vale per tutte le versioni, le varianti, gli aggiornamenti dei pacchetti e i componenti aggiuntivi dei prodotti in disponibilità generale e delle versioni beta pubbliche.



I partner possono accedere a centinaia di sottoscrizioni self-support per il portfolio open hybrid cloud, con la possibilità di combinare sottoscrizioni e prodotti. Si ottiene anche supporto di Red Hat Standard gratuito per un massimo di cinque contatti, con la possibilità di effettuare l’upgrade per aggiungere altri contatti o usufruire del supporto di Red Hat Premium.