Acronis accoglie Michael Callahan a capo del marketing Forte di una specializzazione in ambito B2B, manager entra in azienda nel ruolo di chief marketing officer. Pubblicato il 10 gennaio 2022 da Redazione

A qualche mese dalla nomina di Patrick Pulvermueller nel ruolo di amministratore delegato, Acronis annuncia un altro ingresso nel team dirigenziale: è quella di Michael Callahan, scelto per essere il chief marketing officer dell’azienda specializzata in backup, recovery, antivirus e altre tecnologie di protezione dei dati. Callahan entra in Acronis dopo aver maturato una pluriennale esperienza in ruoli analoghi all’interno di aziende quali Firemon (specializzata in sicurezza di rete e policy), Zimperium (sicurezza mobile) e più recentemente Cofense (lotta al phishing). Esperto di misurazione delle performance del marketing B2B, il manager annovera in curriculum anche esperienze all’interno di grandi multinazionali come McAfee, Hp e Juniper Networks.



Ora, nel nuovo ruolo, Callahan contribuirà all’espansione di Acronis in nuovi mercati geografici, oltre a guidare le iniziative “tese a divulgare conoscenza e consapevolezza sulla cyber protection” e a promuovere “l'ampliamento su larga scala del marketing aziendale”, ha fatto sapere l’ufficio stampa della società. L’esperienza del manager, inoltre, sarà un incentivo all’ampilamento dei programmi di formazione tecnologica rivolti da Acronis ad altre aziende.

"Siamo impazienti di vedere come Michael reinvestirà in ambito di cybersecurity la sua significativa esperienza nel marketing B2B", ha dichiarato il Ceo di Acronis, Patrick Pulvermueller. "L'esperienza acquisita in oltre vent’anni di leadership nel marketing in alcune delle più note aziende del settore sarà determinante per consolidare la posizione di Acronis come leader della sicurezza degli endpoint”.

"Entro in Acronis con grande entusiasmo”, ha commentato Callahan. “Sarà un onore lavorare con l'intero team alle soluzioni di Cyber Protection e contribuire alle iniziative per la consapevolezza sull'importanza della protezione informatica. Il mondo si muove verso un ecosistema digitale nel cloud, ed è più importante che mai rendere le soluzioni di cybersecurity accessibili e trasparenti, così che i leader aziendali possano scegliere quelle più adeguate alle proprie organizzazioni".