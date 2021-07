Cambio della guardia in Acronis, Patrick Pulvermueller nuovo CEO L’azienda specializzata in protezione dati ha nominato il successore di Serguei Beloussov, che però non abbandona Acronis. Pubblicato il 07 luglio 2021 da Redazione

Importante cambiamento in Acronis: l’azienda meglio nota per il suo software di backup ha nominato un nuovo Ceo, Patrick Pulvermueller. Manager proveniente da GoDaddy, per cui è stato presidente della divisione partner, prende il posto di Serguei Beloussov, che ha fondato l'azienda nel 2003 e ricoperto il ruolo di amministratore delegato a partire dal 2013.

Pulvermueller è un esperto di strategie go-to-market fondate sul cloud e porta in Acronis le competenze maturate all’interno di Host Europe GmbH (per cui è stato chief operating officer e Ceo) e in GoDaddy. Per quest’ultima aziende, in qualità di presidente della divisione partner, ha guidato l'espansione strategica dei servizi di hosting, produttività e sicurezza, ampliando la rete di reseller e agenzie affiliate.

"È un onore entrare a far parte della squadra Acronis, interagire con una straordinaria rete di partner e portare avanti la visione di Serguei: trasformare l'intero settore dei servizi di Cyber Protection", ha dichiarato Pulvermueller. "Acronis è destinata a rivoluzionare i mercati della protezione dei dati e della Cyber Security, definendo nuove modalità di utilizzo degli strumenti di gestione e monitoraggio da remoto e dei sistemi da parte dei Service Provider. Sono lieto di contribuire con le mie conoscenze ed esperienze acquisite in ambito di Service Provider, perché ci consentiranno di sfruttare appieno questa opportunità".



Acronis è reduce dalla chiusura di un round di finanziamento da oltre 250 milioni di dollari (guidato da CVC Capital Partners VII e altri), che ha portato il valore dell'azienda a oltre 2,5 miliardi di dollari. Queste risorse saranno sfruttare “per dare ulteriore impulso alle iniziative di go-to-market”, fa sapere l’ufficio stampa, e in particolare per ampliare la già estesa rete di partner, che include Msp (Managed Service Provider), Mssp (Managed Security Service Provider), partner di hosting, distributori e aggregatori di servizi cloud, provider di servizi di rete e altri.



Fondatore e azionista di maggioranza dell’azienda, Serguei Beloussov resta nel Cda e assume il ruolo di chief research officer. Si occuperà di sviluppare le tecnologie più avanzate dell’offerta di Acronis, quali Autonomous Research, Data Management, Cyber Network, Cyber Platform e i prodotti enterprise. Si dedicherà inoltre all'elaborazione del programma di relazioni accademiche, incluse quelle con l’istituto svizzero Schaffhausen Institute of Technology, nato nel 2019 e di cui Beloussov è cofondatore.



“Sono orgoglioso del successo di Acronis, e credo che oggi sia il momento perfetto per passare il testimone a Patrick”, ha dichiarato Beloussov. “Cercavamo da tempo un leader d'eccellenza e abbiamo trovato nella sua lunga storia di successi, nell'approccio incentrato sui partner e nell'esperienza operativa i suoi punti di forza. Ha davvero le capacità per continuare a promuovere la mission di Acronis, migliorare l'operatività e creare un flusso di fatturato da miliardi di dollari: saprà condurre l'intera organizzazione, il portafoglio prodotti e le nostre partnership al prossimo stadio".