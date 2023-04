Akamai potenzia e amplia i servizi di sicurezza gestiti Per aiutare i clienti a difendersi dagli attacchi più sofisticati, l’azienda ha potenziato l’assistenza offerta. Debutta il servizio premium Security Operations Control Center. Pubblicato il 05 aprile 2023 da Redazione

Si rinnova l’offerta di servizi di sicurezza gestiti di Akamai, azienda proprietaria di una piattaforma per la distribuzione di contenuti via Internet ed entrata di recente anche nel mercato del cloud computing. Il programma Managed Security Service è stato potenziato con funzionalità tese ad “aiutare i clienti a proteggere le proprie attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dagli attacchi più sofisticati, grazie al monitoraggio proattivo e alla risposta rapida in caso di attacco informatico”, ha fatto sapere Akamai.



Ora i clienti dell’offerta Managed Security Service possono usufruire della consulenza tecnica di un numero maggiore di esperti di sicurezza Akamai, con Engagement Manager e Support Delivery Manager inclusi, senza costi aggiuntivi. Inoltre cambia, in senso favorevole all’utente, la politica di prezzo: il costo del pacchetto base del Managed Security Service resta invariato, mentre il costo per ogni policy aggiuntiva gestita da App & API Protector con Advanced Security Management (AAP/ASM), per ogni endpoint gestito da Bot Manager Premier (BMP) e per ogni configurazione di Page Integrity (PI) è stato ridotto.

Il programma, infine, dà ora accesso maggiore assistenza per la configurazione su richiesta, a corsi della Akamai University e a revisioni delle attività del cliente. Questi potenziamenti nascono dalla volontà di aiutare meglio i clienti a difendersi da credential stuffing, DDoS (Distributed Denial-of-Service) e altri tipi di attacco alle applicazioni Web e alle Api.

"Le aziende di tutto il mondo devono difendersi da criminali informatici sofisticati determinati a creare confusione e a compromettere la continuità operativa”, ha commentato Alessandro Livrea, country manager di Akamai Italia. “I nostri clienti hanno chiesto livelli di assistenza più elevati, obiettivo che stiamo raggiungendo con i Managed Security Service e le offerte premium di Akamai", ha affermato "Collaboriamo con i nostri clienti in modo da ampliare la disponibilità di professionisti della cybersecurity proattivi e altamente qualificati".

Altra novità annunciata è il lancio del servizio premium Security Operations Control Center (Socc), concepito per offrire “un'esperienza di assistenza specifica per il cliente e un percorso di escalation prioritario”. Le caratteristiche premium riguardano innanzitutto le risorse a cui si accede, ovvero esperti di Security Operations Control Center a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette. Sono incluse nel servizio revisioni regolari della situazione dell’azienda, l’accesso al monitoraggio del sito ottimizzato e a un’interfaccia Siem (Security Incident and Event Management) specifica nella dashboard Socc. Inoltre i clienti avranno accesso immediato agli esperti di Akamai e a un percorso di escalation più rapido nella gestione del Socc.