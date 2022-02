Alessio Lechiara è country manager di Econocom Italia Il manager, in azienda dal 2020 e con precedenti esperienze in Ansaldo, è stato scelto per guidare la filiale italiana di Gruppo Econocom. Pubblicato il 25 febbraio 2022 da Redazione

Gruppo Econocom, grande multinazionale di servizi digitali, ha nominato Alessio Lechiara come country manager del Gruppo Econocom Italia, cioè di una delle 16 filiali nazionali possedute nel mondo. Lechiara sarà, dunque, responsabile della strategia della multinazionale sul mercato italiano, una strategia che in particolare si focalizzerà “sull’ecosistema di partner strategici, sulle sinergie all’interno del Gruppo e sull’acquisizione di ulteriori competenze e risorse, anche attraverso la crescita inorganica”, fa sapere l’ufficio stampa.

In azienda dal 2020, Lechiara vanta una pluriennale esperienza internazionale in ambito finanziario e nelle operazioni di acquisizione e fusione. Prima dell’ingresso nel Gruppo Econocom, ha lavorato all’interno di Ansaldo Energia, ricoprendo ruoli di progressiva responsabilità fino a quello di chief financial officer di Ansaldo Gas Turbines Technology e Shanghai Electric Gas Turbines. Nel suo curriculum ci sono anche tre anni trascorsi in Cina, dove ha seguito varie operazioni di M&A, e un periodo di lavoro negli Stati Uniti al servizio di Power System Mfg., società del gruppo Ansaldo Energia.

“Econocom è un’azienda pionieristica e innovativa, che per prima ha modellato il settore della locazione operativa in ambito Ict spingendola verso un’offerta sempre più integrata ed estesa in termini di servizi”, ha commentato il nuovo country manager. “Guidarla significa continuare a promuovere una visione avanguardistica, forti del nostro Dna e del supporto del Gruppo, che considera l’Italia un mercato strategico e su cui è pronto a investire qualora si presentino delle opportunità di valore. L’obiettivo è crescere e continuare a diffondere lo spirito imprenditoriale e l’orientamento al cliente che da sempre connota Econocom, favorendo l’economia circolare”. Il Gruppo Econocom conta attualmente 8.200 dipendenti in 16 Paesi e ha sviluppato nel 2021 un fatturato di 2,5 miliardi di euro.