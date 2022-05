Angelo Fienga guida le soluzioni per la sostenibilità di Cisco Il manager italiano, in Cisco dal 2011, è stato nominato direttore delle Sustainable Solutions per la regione Emear. Pubblicato il 27 maggio 2022 da Redazione

La spinta di Cisco verso la sostenibilità si concretizza in diversi modi. Accanto alle nuove iniziative rivolte ai partner di canale, l’azienda ha annunciato la nomina di Angelo Fienga nel ruolo di direttore delle Sustainable Solutions per la regione Emear. Una scelta che mette l’Italia in posizione centrale negli impegni di sostenibilità di Cisco. Il nuovo director, Sustainabile Solutions Emear avrà l’incarico di definire le strategie e le soluzioni tecnologiche rivolte ad aiutare i clienti del settore pubblico e privato a raggiungere obiettivi di sostenibilità e di economia circolare.

Fienga è un manager di grande esperienza, con alle spalle oltre 25 anni di carriera nel settore Ict. In particolare, ha maturato vaste competenze tecniche e di leadership nell’ambito innovazione, delle prevendite e del technical marketing sia in aziende multinazionali, come Ericsson e Qualcomm, sia all’interno di startup.



In Cisco dal 2011, ha lavorato per un decennio nel ruolo di Architect Mobility, Global Collaboration Technology Strategy, contribuendo a guidare le strategie Cisco su tecnologie quali intelligenza artificiale, cloud, Internet of Things e Unified Communication. Nel 2021 è stato nominato Architect, Sustainability & Circular Economy Emear, ruolo che ora lascia per assumere la nuova posizione.



Laureato in Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza di Roma, dove ha in seguito completato anche un Master in Data Intelligence e Decision Science, Fienga ha anche conseguito la certificazione in Design Thinking in Cisco e presso Ideou e la certificazione Cisco in Data Science. Il manager è anche coautore di una Defensive Publication sull’Economia Circolare.