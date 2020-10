Apple, Amazon, Alphabet, Facebook e Twitter incassano profitti Le cinque big tech hanno reso noti i risultati del terzo trimestre 2020. Come previsto tutte registrano utili più o meno importanti, grazie anche al perdurare della pandemia. Pubblicato il 30 ottobre 2020 da Redazione

Non sorprende che le aziende tecnologiche stiano rastrellando denaro perché il Covid-19 non è mai stato realmente bloccato a livello globale e i lockdown localizzati o generalizzati tengono le persone in casa, soprattutto la sera. Niente da fare? Si trascorre del tempo su Facebook o sul servizio di video YouTube di Google. Si vuole un po’ di indignazione politica? Ed ecco Twitter. Apple è pronta a venderci un telefono su cui utilizzare questi servizi, mentre Amazon può spedire praticamente qualsiasi cosa, in uno o due giorni e gratuitamente se si è membri del suo programma di consegna Prime. In questo periodo siamo tutti più o meno “prigionieri” delle big tech.

Inutile dire quindi che i risultati finanziari di Apple, Amazon, Alphabet (capogruppo di Google), Facebook e Twitter, relativamente al terzo trimestre 2020, sono stati più che brillanti: incrementi di fatturato notevoli e utili più o meno importanti.

Facebook è andato oltre le proiezioni in termini di fatturato e di Eps, registrando rispettivamente 21,47 miliardi di dollari e 2,71 dollari per azione. Il numero di utenti statunitensi e canadesi è leggermente diminuito rispetto al trimestre precedente, un evento insolito per il più grande social network del mondo. Alphabet ha superato alla grande le aspettative, registrando un profitto di 16,40 dollari per azione. I ricavi sono aumentati del 14 per cento, un risultato importante rispetto al secondo trimestre, quando la società, per la prima vota nella sua storia, aveva registrato un calo delle vendite. Twitter ha messo a punto ottimi risultati sia in termini di ricavi sia di Eps, registrando un utile del 4% per azione anziché la perdita del 10% che era stata prevista.

Per quanto riguarda Amazon dire che ha fatto il botto è poco: ha registrato 12,37 dollari di utile per azione, quasi il triplo dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 37% e sono arrivati a 96,1 miliardi di dollari. Il fatturato di Apple è stato di 64,7 miliardi di dollari e gli utili, anche se leggermente in calo, sono stati di 12,7 miliardi di dollari e di 0,73 dollari per azione.

Quanto durerà questo boom? Difficile dirlo, ma la situazione suggerisce che non finirà tanto presto. Il Covid-19 sta raggiungendo una nuova e preoccupante fase e il Nord America e l'Europa stanno entrando nella stagione invernale: entrambe le cose spingeranno le persone a stare più tempo in casa e a utilizzare i social e i servizi di intrattenimento, per non parlare degli acquisti online.