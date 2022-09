Arrow invita rivenditori e system integrator alla sua “University” L’annuale appuntamento di Arrow University torna con un’edizione in presenza, in programma il 13 ottobre a Ospedaletto di Pescantina (Verona). Pubblicato il 27 settembre 2022 da Redazione

Rivenditori, system integrator e altri operatori del canale Ict sono tutti invitati: Arrow University, l’annuale appuntamento del distributore e fornitore di servizi a valore aggiunto, in questo 2022 torna “in presenza”, dopo tre edizioni “virtuali”. La sede si riconferma l’hotel Villa Quaranta di Ospedaletto di Pescantina (Verona), che ospiterà rappresentanti di Arrow ma anche responsabili marketing, commerciali e tecnici di aziende vendor dell’Ict.



Il focus sarà sulle novità tecnologiche del mercato, ma anche sulle iniziative di marketing, commerciali e di networking rivolte ai partner, e inoltre saranno approfonditi i cambiamenti del ruolo del canale a valore in un’epoca di rapida trasformazione sia della domanda, sia dell’offerta di tecnologia. Si alterneranno al microfono rappresentanti Arrow e ai responsabili marketing, commerciali e tecnici delle aziende vendor ospiti della giornata, e come sempre non mancheranno le occasioni di confronto diretto tra reseller e vendor.



“Anche quest’anno avremo tante novità, all’insegna del tema #RideTheChange”, ha annunciato Michele Puccio, country manager Italy di Arrow Enterprise Computing Solutions. “Uno slogan che rispecchia perfettamente il mondo in rapida evoluzione suggerendo che mai come oggi è necessario dotarsi del giusto mindset per cavalcare il cambiamento ed evitare di subirlo. Siamo da sempre impegnati a supportare al meglio i partner di canale, assicurando loro le migliori soluzioni pur mantenendo la semplicità in termini di accesso e assistenza del nostro team. Con la Arrow University assicuriamo un’occasione unica di apprendimento ma anche di vero networking, per agevolare la scelta di soluzioni e servizi che supportino i dealer nel vincere ogni sfida”.



Le aziende protagoniste di questa edizione della Arrow University sono CyberRes, Netwitness, Symantec, Thales, Trend Micro (Sponsor Diamond), Barracuda, Check Point, Citrix, F5, Forcepoint, Infoblox, RSA, Riverbed (Sponsor Gold), Blancco, Commvault, CyberGuru, Huawei, Infinidat, Microsoft, NetApp, Paessler, Quest, Tenable, Trellix, xFusion (Sponsor Silver), CybeRefund, LibraEsva, ProLion, Quantum, Splunk, Praim (Sponsor Bronze). La partecipazione è gratuita. Maggiori informazioni e modulo di iscrizione disponibili sul sito: www.com/ecs/it/risorse/eventi .