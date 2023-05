Assistenti virtuali: enti pubblici, finanza e utility fanno da traino Uno studio di QuestIT svela quali sono i settori in cui, in Italia, le applicazioni di assistenza virtuale (come chatbot e avatar conversazionali) vengono più utilizzate. Pubblicato il 26 maggio 2023 da Redazione

Gli assistenti virtuali stanno diventando tecnologie sempre più mature, sempre più abili nel trovare risposte pertinenti e nell’intavolare conversazioni credibili tramite chat, interfaccia vocale o avatar. Ma quanto sono, effettivamente, usati? Uno studio di QuestIT (già sviluppatrice del primo avatar che comprende e parla la lingua italiana dei segni) condotto su un centinaio di italiane ha mostrato che la Pubblica Amministrazione, il settore dei servizi finanziari e le utilities sono, oggi, i principali utilizzatori.



In questi tre settori gli assistenti virtuali vengono usati, rispettivamente, dal 19,5%, dal 17% e dal 14% delle realtà. Ma quasi altrettanto diffuso è il loro impiego da parte delle software house (12%), degli operatori del settore turistico (11,5%) e della sanità (10%). Le percentuali variano su base geografica, e tendenzialmente in tutti i settori l’uso degli assistenti virtuali è più diffuso nel Nord oppure nel Centro Italia, meno nel Sud.

Si tratta, in tutti i casi, di percentuali ancora basse ma ci sono le premesse per una rapida crescita: pensiamo al recente boom dell’intelligenza artificiale generativa nel mondo consumer (trainata da app come ChatGPT e Midjourney) ma soprattutto alle capacità introdotte nei software e servizi di Microsoft e di Google, per citare solo i primi due nomi.

“Al di là dei comparti più influenzati positivamente dalla wave dei virtual assistant”, ha commentato Francesco Elmi, marketing manager di QuestIT, “possiamo affermare con certezza che, in vista dei prossimi anni, i mondi delle risorse umane, del turismo, dell’e-commerce e della logistica accresceranno i propri investimenti sotto questo punto di vista. Il lavoro da svolgere è sempre maggiore e, proprio per questa ragione, siamo chiamati a fornire ai singoli professionisti tecnologie di ultima generazione utili a velocizzare i vari processi operativi e migliorarne l’efficacia”.