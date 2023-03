Automazione intelligente per le telco grazie a Juniper e Ibm L’integrazione tra Ibm Cloud Pak for Network Automation e il RAN Intelligent Controller di Juniper offrirà ai fornitori di servizi di comunicazione una piattaforma di gestione Radio Access Network unificata. Pubblicato il 01 marzo 2023 da Redazione

Una collaborazione più stretta per aiutare i fornitori di servizi di comunicazione a gestire in modo più semplice le proprie reti. Ibm e Juniper Networks hanno annunciato un ampliamento della partnership tecnologica varata due anni fa: la piattaforma Cloud Pak for Network Automation di Ibm e il RAN Intelligent Controller (Ric) di Juniper verranno integrati per offrire agli operatori telco una piattaforma di gestione RAN unificata.

Oggi sempre più, con lo sviluppo di reti e servizi 5G, i fornitori di servizi di comunicazione utilizzano soluzioni di automazione per le RAN (l’acronimo sta per Radio Access Network) e Open RAN per connettere i dispositivi alla rete. Come accade in altri ambiti, le telco cercano di evitare di vincolarsi a un singolo fornitore tecnologico e cercano di tutelare gli investimenti già compiuti per la propria infrastruttura.

“I fornitori di servizi di comunicazione si rivolgono sempre più al cloud e alla tecnologia di automazione intelligente per costruire reti di nuova generazione più aperte e scalabili e offrire ai propri clienti la migliore esperienza utente possibile”, ha dichiarato Andrew Coward, general manager, software-defined networking di Ibm. “Stiamo promuovendo l’innovazione collaborando con partner come Juniper Networks, dove il valore di Cloud Pak for Network Automation può rappresentare un elemento importante per i clienti in comune che necessitano di reti radio disaggregate, multivendor ed economicamente sostenibili”.

Con l’integrazione tra Ibm Cloud Pak for Network Automation e il RAN Intelligent Controller (Ric) di Juniper verrà a crearsi una soluzione O-RAN e RAN totalmente integrata e automatizzata, che potrà offrire automazione end-to-end per segmenti di reti 5G, insieme a funzioni di provisioning, validazione, implementazione, monitoraggio e assicurazione degli Sla (Service Level Agreement) nell’erogazione dei servizi.

“O-RAN abilita una svolta decisiva verso un ambiente aperto, intelligente e programmabile che può fornire nuove prospettive sul potenziale dei servizi mobili, dando vita ad applicazioni innovative capaci di far crescere il business dei service provider”, ha commentato Constantine Polychronopoulos, group vice president, 5G e cloud networking di Juniper Networks. “Per trasformare questo potenziale in realtà Juniper ha sviluppato Ric come una piattaforma aperta e interoperabile per supportare una facile integrazione con le soluzioni di automazione RAN. Insieme al software Cloud Pak for Network Automation di Ibm, Ric può offrire agli operatori nuove opportunità”.