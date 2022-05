Axiante dedica una divisione alla modernizzazione applicativa Il system integrator inaugura una nuova struttura chiamata Digital e dedicata ai progetti di trasformazione delle applicazioni dei clienti. Pubblicato il 02 maggio 2022 da Redazione

I progetti di modernizzazione applicativa spesso prevedono una migrazione in cloud, ma questo elemento da solo non è sufficiente a trasformare l’impatto che le applicazioni hanno sui risultati del business. A volte si tratta solo di modificare un’interfaccia, ma altre volte va previsto lo spostamento su una diversa piattaforma oppure una vera e propria riscrittura dell’applicazione. Per realizzare progetti di questo tipo, quindi, può essere necessario il supporto di un system integrator. Come Axiante, operatore che per sé stesso preferisce la definizione Business Innovation Integrator, e che coerentemente con questo appellativo ha appena inaugurato una nuova divisione interna dedicata ai progetti di modernizzazione delle applicazioni.



La nuova business unit si chiama Digital e si propone di portare avanti le iniziative di modernizzazione delle applicazioni dalle primissime fasi di definizione degli obiettivi, fino alla misurazione dei risultati. Più precisamente, la metodologia di “Application Modernization” adottata da Axiante si articola in sei fasi: la definizione degli obiettivi di business legati al progetto, con tanto di identificazione di metriche misurabili attraverso Kpi; la definizione, per ciascun obiettivo o gruppo di applicazioni, delle applicazioni che hanno un impatto diretto o indiretto, e del loro diverso livello di criticità; l’analisi dello stato attuale e la successiva definizione di un piano di ammodernamento ad hoc per ognuna delle applicazioni individuate; l’identificazione di rischi e costi del progetto; la fase di esecuzione vera e propria; la misurazione dei risultati ottenuti e in particolare il grado di raggiungimento degli obiettivi iniziali.

“Spesso i sistemi legacy possono rappresentare un freno alle nuove iniziative imprenditoriali”, ha commentato Mirko Gubian, global demand senior manager di Axiante. “Prima di muoversi verso un processo di aggiornamento delle applicazioni è però fondamentale valutare bene il rapporto tra rischi, costi e benefici. La definizione degli obiettivi di business e l’individuazione delle applicazioni che impattano sui Key Performance Indicators (Kpi) è specifica per ogni azienda. Il nostro approccio parte dalla valutazione delle esigenze di business, per poi individuare le strategie di modernizzazione e le soluzioni tecnologiche più adatte alla singola organizzazione”.

Axiante, sottolinea l’ufficio stampa dell’azienda, può vantare la competenza di consulenti che hanno maturato esperienze in diversi ambiti e che, quindi, possono aiutare i clienti in progetti di modernizzazione delle applicazioni che spaziano dal ciclo di vendita al budget & forecasting, dall’ottimizzazione dei prezzi alle promozioni, dalla gestione degli spazi aziendali al turnover. La strategia di Application Modernization viene studiata insieme al team IT e il team business dell’azienda cliente, valutando il parco applicativo esistente, gli obiettivi di crescita e i vincoli di budget.

I progetti possono spaziare dai casi più semplici ai più complicati: la creazione di una nuova interfaccia oppure la distribuzione dell’app su una nuova piattaforma, o ancora l'aggiornamento della piattaforma stessa (replatform) o, crescendo di complessità, l’ottimizzazione del codice sorgente, la revisione dell’architettura applicativa, la completa reingegnerizzazione dell’applicazione o la sua sostituzione con una nuova app. “Le applicazioni servono per supportare processi aziendali: la priorità, dunque, è rappresentata dalle esigenze del business”, ha rimarcato Gubian. “Axiante mette a disposizione delle aziende la propria expertise, studiando la soluzione su misura per le esigenze della singola organizzazione. Realizziamo progetti ad alto contenuto tecnico e tecnologico, ma con un approccio sempre orientato al business e ai suoi obiettivi”.