Barracuda presenta il Sase per aziende e fornitori di servizi gestiti SecureEdge è una soluzione di Secure Access Service Edge che permette ad aziende e Msp di sfruttare funzionalità di SD-Wan, Firewall-as-a-Service, Zero Trust Network Access e Secure Web Gateway. Pubblicato il 19 maggio 2023

Sicurezza e accesso alla rete sempre più spesso viaggiano insieme, all’interno di piattaforme di Secure Access Service Edge (Sase) adatte a proteggere utenti e dispositivi in situazioni di “perimetro allargato”, tra smart working e risorse posizionate in cloud. A detta di Gartner, entro il 2025 l’80% delle aziende avrà adottato una strategia per unificare Web, servizi cloud e applicazioni private utilizzando un’architettura Sase o Sse (Security Service Edge), percentuale quadrupla rispetto al 20% del 2021.



Una novità in quest’ambito arriva da Barracuda e si rivolge tanto alle aziende utente finali quanto ai fornitori di servizi gestiti (Msp): SecureEdge si caratterizza come soluzione “tutto in uno”, che mette insieme le funzionalità di SD-Wan, Firewall-as-a-Service, Zero Trust Network Access e Secure Web Gateway dei relativi prodotti di Barracuda.



Utilizzare un’unica piattaforma single-vendor per gestire tutte queste capacità significa, come intuibile, poter risparmiare e semplificare, anche perché SecureEdge viene fornita come servizio. Questa soluzione può proteggere allo stesso modo utenti, siti e dispositivi IoT e può connettere qualsiasi device, applicazione e ambiente cloud o ibrido. Oltre a incrementare il livello di sicurezza, la piattaforma permette di ridurre gli errori di configurazione ed eventuali problemi di interoperabilità tra sistemi di difesa separati.



“I team IT oggi affrontano una sfida comune: connettere e proteggere un crescente numero di lavoratori in modalità remota e ibrida, di dispositivi e sistemi IoT in uno scenario sempre più basato su cloud”, ha commentato Stefano Pinato, country manager di Barracuda Networks Italia. “Le architetture di rete e di sicurezza tradizionali non sono state progettate per questo. Se la sicurezza è un viaggio, il framework Sase è la prossima tappa del percorso. La nostra nuova piattaforma Sase, Barracuda SecureEdge, protegge utenti, siti e dispositivi IoT, è facile da gestire e connette qualsiasi device, applicazione e ambiente cloud o ibrido. In questo modo, si ottengono maggiore integrazione, visibilità e sicurezza per una superficie d’attacco in continua espansione, mentre si riducono complessità e costi”.

Barracuda elenca, in particolare, quattro casi d’uso principali per questa nuova soluzione: la protezione di rete su più livelli (attraverso un’applicazione coerente delle policy per utenti in sede e da remoto); la difesa dalle minacce provenienti dal Web, a prescindere dall’ubicazione fisica dell’utente; l’accesso remoto sicuro, con regole Zero Trust, per utenti, dispositivi e workload; l’accesso al cloud e alle applicazioni ottimizzato, con capacità di Secure SD-Wan.



Quattro sono anche gli aspetti chiave della nuova piattaforma, sottolineati dal vendor: l’elevato grado di controllo e visibilità sul traffico generato dagli utenti per ciascun endpoint; la semplificazioni delle operazioni di reti con principi di intent-based networking; l’inclusione di livelli multipli di sicurezza e connettività (con SD-Wan automaticamente sicura su tutti gli uplink disponibili); l’ottimizzazione “ultimo miglio” integrata, tramite algoritmi di Forward Error Correction applicati sia alle connessioni tra uffici sia a quelle tra endpoint.



La proposta di Barracuda si distingue anche perché rivolta in modo specifico (anche se non esclusivo) ai Managed Service Provider. “Soddisfare le mutevoli necessità di sicurezza dei clienti è una priorità per i partner di canale, Msp compresi”, ha sottolineato Pinato, “ma è anche importante poter offrire soluzioni basate su servizi facili da supportare e in grado di aprire opportunità di crescita futura. Barracuda SecureEdge, sarà d’aiuto su entrambi i fronti. Permetterà ai partner di supportare i loro clienti in tutte le fasi del percorso di sicurezza, con un’avanzata soluzione single-vendor che integra networking e sicurezza di rete e che può crescere e adattarsi alle necessità di clienti e partner”. SecureEdge è già disponibile per clienti, Msp e partner di canale di Barracuda.