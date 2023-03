BBBell, da operatore Internet a fornitore di servizi cloud

Nell’era del lavoro remoto, dei servizi online 24/7, dello streaming e delle comunicazioni integrate, la banda larga o ultralarga diventa condizione irrinunciabile sia per le attività personali di un pubblico domestico sia, ancor di più, quando l’utenza coinvolta è di tipo business, contesto dove latenze e disservizi si trasformano velocemente da disagi a vere e proprie perdite economiche. Le condizioni tecnologiche affinchè la copertura di banda sia ampia e potente anche al di fuori dei grandi centri urbani esistono, e non tutte sono per forza affidate alla fibra: dove questa non può arrivare, ci pensano, infatti, le connessioni radio. Proprio su questo concetto si focalizza l’attività di BBBell, operatore di telecomunicazioni nato vent’anni fa a Torino, i cui servizi telefonici e di connettività Fwa (Fixed Wired Acess) coprono l’area piemontese e ligure del nostro Paese.

Fwa, la scelta BBBell per una connettività svincolata dalla fibra

“Per aree che fino a qualche tempo fa non disponevano di connettività veloce, si è scelto di utilizzare la tecnologia wireless Fwa basata su onde radio, ma fissa, a differenza delle reti wireless mobili tipiche delle reti cellulari”, spiega Simone Bigotti, amministratore delegato di BBBell. “Si tratta di una tecnologia che negli anni ha avuto un’enorme evoluzione, passando da una portata iniziale 10 Mbps fino ad arrivare a oggi, la cui velocità trasmissiva ‘a casa di tutti’ è dell’ordine dei 100 Mbps, di 1 Gbps per connessioni dedicate, mentre le dorsali tra i ponti radio viaggiano fino a 10 Gbps. Performance in miglioramento progressivo, che in questi anni hanno surclassato tutte le tecnologie in rame, accreditandosi come l’unica vera alternativa alla fibra ottica per le connessioni ad alta velocità”.

BBBell propone Fwa a supporto del piano Bul nazionale

Banda abbondantemente ampia per lo svolgimento di tutte le operazioni, anche quelle più esigenti, di tipo business, il che porta BBBell e la sua offerta Fwa a essere consona, ma alternativa, al piano Bul (Banda Ultra Larga) per la copertura del territorio nazionale, emanato nel 2017. Il quale, osserva Bigotti, “rimane erroneamente focalizzato sulla tecnologia da usare, ossia la fibra, piuttosto che sul servizio auspicato”. Il piano dovrebbe, infatti, fondarsi sull’obiettivo di portare banda 100 Mega a casa di tutti gli italiani, indipendentemente dalla tecnologia trasmissiva utilizzata. “Il risultato è che a oggi il piano Bul è in forte ritardo, senza comunque avere in programma tempi certi per la copertura dei territori rurali o al di fuori dai grossi centri” denuncia l’amministratore delegato di BBBell.