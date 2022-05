Bitdefender rafforza le strategie di canale con una doppia nomina Fulvio Fabi entra in azienda con il ruolo di national channel manager, mentre Annalisa Acquaviva diventa channel director Italia e Iberia di Bitdefender. Pubblicato il 04 maggio 2022 da Redazione

Doppia novità nell’organigramma di Bitdefender, con due nomine (un nuovo ingresso e un cambio di ruolo) riguardanti la gestione del canale dei partner. Fulvio Fabi entra in azienda in qualità di national channel manager, mentre Annalisa Acquaviva passa dal ruolo di distribution manager Italia, Spagna e Portogallo a quello di channel director Italia e Iberia.

Prima di entrare in Bitdefender, Fulvio Fabi ha lavorato per CommScope come territory account manager per Italia, Cipro, Grecia e Malta. Ancora prima, per oltre cinque anni, si è occupato di sviluppo del canale per la divisione cybersecurity e networking della società V-Valley/ ITway (Esprinet Group). Nella sua più che trentennale carriera nel settore informatico ci sono anche i nomi di aziende come Ibm, Lacie, Enterasys Network, Wyse Technology, Ready Informatica, McAfee, Bluecoat, Secure Computing, Citrix e Ruckus. Ora si occuperà di sviluppare ulteriormente le attività di Bitdefender relative all’ecosistema dei partner.

“Inizia per me una nuova importante esperienza con Bitdefender, vendor che ormai si è saldamente affermato sul mercato italiano”, ha dichiarato Fabi. “La nostra strategia per il 2022 è volta a supportare il canale grazie alla disponibilità di numerose attività di formazione, condivisione di informazioni e incontri per aiutare i partner ad affrontare le principali sfide che questo particolare momento storico ha portato, consolidando i rapporti esistenti e sviluppandone di nuovi”.

“Fulvio è una nuova importante risorsa per le nostre attività di canale a livello Italia”, ha commentato Emilio Roman, senior vice president Global Sales & Channels, Enterprise worldwide sales & marketing di Bitdefender. “Il suo approccio pragmatico allo sviluppo del business permetterà di far crescere la presenza di Bitdefender nel mercato enterprise per la sicurezza informatica”.

Fulvio Fabi, national channel manager di Bitdefender

Con alle spalle una ventennale esperienza nel canale italiano, prima di entrare in Bitdefender Annalisa Acquaviva ha lavorato per uno tra i più importanti distributori IT presenti in Italia, Ingram Micro, ricoprendo diversi ruoli direzionali. In Bitdefender ha lavorato dapprima in qualità di regional channel manager e poi di distribution manager Italia, Spagna e Portogallo. Nel nuovo ruolo, continuerà a occuparsi di sviluppare la strategia e il team di canale in questi tre mercati, con responsabilità estesa a tutti gli operatori partner, inclusi i distributori, i rivenditori e gli Msp.

“Sono davvero entusiasta di proseguire il mio percorso professionale in Bitdefender con questo nuovo incarico”, ha commentato Acquaviva. “Il canale è un pilastro essenziale per Bitdefender, abbiamo ambiziosi obiettivi per il 2022 nel corso del quale puntiamo a espandere l’ecosistema dei partner”. Queste parole poggiano sulla solida base della crescita realizzata nell’ultimo anno da Bitdefender proprio nel nostro Paese: nel 2021 l’Italia è stata, tra i mercati europei, quello che si è allargato di più in termini di numero di partner di ecosistema. “Mi congratulo anche con Annalisa per aver gestito in modo molto efficiente la nostra distribuzione nel Sud Europa, che grazie a lei è diventata una parte molto importante del nostro go-to-market”, ha dichiarato Roman.

Annalisa Acquaviva, channel director Italia e Iberia di Bitdefender