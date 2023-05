Bludis punta sulla cybersicurezza “italiana” di Gyala Agger, piattaforma di rilevamento e risposta della software house romana Gyala, si aggiunge all’offerta del distributore. Pubblicato il 18 maggio 2023 da Redazione

Bludis amplia l’offerta di sicurezza informatica con l’aggiunta di una soluzione “made in Italy” al proprio catalogo. Il distributore, parte di Gruppo Esprinet, ha firmato un accordo con l’azienda romana Gyala per la commercializzazione di Agger. Si tratta di una piattaforma all-in-one per la sicurezza preventiva e reattiva, che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per individuare comportamenti anomali dell’infrastruttura e per contrastare gli attacchi in corso con azioni automatiche e in tempo reale.

Maurizio Erbani, general manager di Bludis, lo ha definito “un accordo che nasce con l’obiettivo di rafforzarsi nel mercato italiano della cybersecurity in ambito IT/OT, diventando un punto di riferimento e di eccellenza italiana in questo specifico segmento di mercato”.



Sviluppata per il mondo della difesa, la soluzione di Gyala è adatta per qualsiasi settore e in particolare per l’industria, la sanità e le utility dell’energia, dal momento che protegge sia gli ambienti IT sia quelli OT (Operational Technology). Agger può integrarsi con altre soluzioni già presenti nel contesto di destinazione, per esempio con piattaforme Siem (Security Information and Event Management), e dunque può apportare capacità di reazione e remediation anche in un Soc multicliente, con azioni specifiche per ogni singolo sistema.

“Siamo davvero felici di aver dato inizio alla partnership con Bludis per distribuire Gyala in Italia”, ha commentato il Ceo della software house romana, Gian Roberto Sfoglietta. “In un mercato affollato di soluzioni focalizzate a risolvere i problemi di aree circoscritte del pianeta cybersecurity, Gyala adotta invece una filosofia all-in-one. Il Team di esperti di Bludis ha sposato il nostro approccio, e siamo certi che, grazie al loro prezioso supporto in tutte le fasi di vendita e postvendita, nonché in quelle strategiche, questa collaborazione porterà a tutti noi grandi soddisfazioni”.