Boom di richieste per la prova gratuita di Windows 365, troppe Microsoft è stata costretta a interrompere la raccolta di richieste per il trial gratuito del servizio di sistema operativo in cloud. Pubblicato il 05 agosto 2021 da Redazione

Un successo che si tramuta in un problema da gestire: per la prova gratuita di Windows 365 Cloud PC, il nuovo servizio di sistema operativo in cloud di Microsoft, l’azienda di Redmond ha ricevuto talmente tante richieste da non poterle soddisfare tutte. Scott Manchester, direttore program management di Windows 365, ha spiegato su Twitter che l’azienda ha ricevuto un “responso incredibile” al punto di dover “mettere in pausa il nostro programma di prova gratuita” e occuparsi di aggiungere ulteriore capacità.

Le risposte degli utenti si sono divise tra chi ironizzava sulla marcia indietro inaspettata e chi, al contrario, si complimentava con Microsoft per il successo del lancio di Windows 365. Anche la pagina Web del nuovo servizio recita una comunicazione simile: “In seguito alla significativa domanda, abbiamo saturato la capacità per le prove gratuite di Windows 365. Registratevi per ricevere una notifica quando le prove riprenderanno oppure acquistate ora”.

Dunque è necessario aspettare o in alternativa pagare. Per coloro che, invece, nel frattempo sono riusciti a entrare nel programma di trial, il periodo di utilizzo gratuito dura due mesi, al termine dei quali scatta in automatico l’addebito del piano di abbonamento scelto (Basic, Standard o Premium) a meno di non disdire l’iscrizione.

Sul mercato italiano le edizioni disponibili sono due: Windows 365 Business, destinato ad aziende con un massimo di 300 dipendenti, e Windows 365 Enterprise per quelle più grandi. L’edizione Enterprise include numerose funzioni aggiuntive, come il monitoraggio degli endpoint, la gestione delle immagini, la connessione a reti, applicazioni e risorse on-premises, il troubleshooting e la gestione dei dispositivi e altre ancora. Entrambe queste edizioni prevedono tre possibili piani di abbonamento: Basic (con a disposizione due Cpu virtuali, 4 GB di RAM e 128 GB di storage), Standard (due vCPU, 8 GB di RAM e 128 GB di storage) e Premium (quattro vCPU, 8 GB di RAM e 128 GB di storage). I prezzi variano da 18,20 euro a 147,50 euro al mese per utente.