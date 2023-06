Bracken Darrell lascia Logitech dopo dieci anni alla guida L’amministratore delegato ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Guy Getch, un membro del Cda, lo sostituisce ad interim. Pubblicato il 14 giugno 2023 da Redazione

Logitech andrà avanti senza Bracken Darrell: dopo dieci anni nel ruolo di Ceo, ha rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, “per perseguire un’altra opportunità”, ha fatto sapere l’azienda. Darrell resterà però in Logitech per alcuni mesi per garantire una “transizione senza intoppi”, mentre il ruolo di Ceo sarà ricoperto ad interim da Guy Gecht, un membro del consiglio di amministrazione. Parallelamente sarà condotta una ricerca su “candidati interni ed esterni” a Logitech per identificare il nuovo amministratore delegato.



“Dopo quasi un decennio di crescita costante e di creazione di leadership di mercato in numerose categorie, sento che questo è un buon momento per cedere il comando”, ha dichiarato Darrell. “Voglio ringraziare le incredibili persone di Logitech per il loro lavoro negli anni. Collaborerò con Guy e con il board per garantire una transizione liscia e continuerò a essere un cliente, un azionista e un duraturo fan di Logitech e dei suoi prodotti”. Gecht fa parte del Cda di Logitech dal 2019, oltre a presiedere la Commissione Tecnologia e Innovazione dell’azienda.

Guy Gecht, Ceo ad interim di Logitech; nell'immagine in alto, Bracken Darrell



La notizia ha provocato qualche scossone in Borsa, con un calo del titolo dell’8,6% nella contrattazione di mercoledì, anche perché l’annuncio è arrivato a un po’ a sorpresa. Michael Foeth, analista di Vontobel ha osservato che, tolto il contraccolpo immediato sui mercati, la strategia di Logitech non dovrebbe subire impatti.

Nome di riferimento nel campo degli accessori per l’informatica e la videosorveglianza, Logitech non è immune dalle attuali dinamiche del mercato Ict (come il rallentamento delle vendite di Pc, e di conseguenza di accessori) e dal generale calo della domanda di beni voluttuari indotto dall’inflazione. Nell’anno fiscale 2023, terminato al 31 marzo, l’azienda ha ottenuto 4,54 miliardi di dollari di ricavi, con un calo del 17% rispetto all’esercizio 2022.