Brevetti e trademark, Google multata Chromecast, guai in vista per X Multa da 338,7 milioni di dollari per Google, per l’uso delle tecnologie di Touchstream. Elon Musk potrebbe incorrere in problemi legali per il rebranding di Twitter. Pubblicato il 25 luglio 2023 da Redazione

Brevetti e proprietà intellettuale sono un tema scottante per le Big Tech, e non è raro imbattersi nella notizia di una nuova causa legale o di una nuova multa da pagare. In Texas Google ha appena ricevuto una sanzione da 338,7 milioni di dollari per aver utilizzato i brevetti di Touchstream Technologies per far funzionare Chromecast, il dispositivo che trasforma un qualsiasi televisore in smart Tv.



Touchstream è un’azienda di New York che sviluppa soluzioni per lo streaming audio e video, come la piattaforma Shodogg. La società accusa Google di aver rubato e utilizzato in Chromecast una propria tecnologia che permette lo streaming video da smartphone a televisori. Inventata nel 2010, era stata presentata a Google l’anno seguente per un potenziale acquisto, poi mai concretizzato. Nel 2013, però, da Mountain View era stato lanciato Chromecast.



Nel 2021 il fondatore di Touchstream, David Strober, aveva fatto causa a Google per aver copiato l’idea e, in particolare, per l’uso indebito di tre brevetti all’interno degli speaker Home e Nest e in speaker di terze parti con supporto a Chromecast.



Ora un giudice federale di Waco, Texas, ha dato ragione a Strober. Google ha espresso dissenso, sottolineando che la società “ha sempre sviluppato tecnologia in modo indipendente e si è misurata sul valore delle nostre idee”, e che i brevetti di Touchstream non sono validi. L’azienda di New York ha depositato analoghe denunce contro Comcast, Charter Communications e Altice, tre operatori della Tv via cavo che offrono servizi di streaming.



Problemi in vista per Elon Musk?

Intanto non in problemi di violazione di brevetti ma di violazione di trademark potrebbe incorrere Twitter. O meglio X, come è appena stata ribattezzata la piattaforma di microblogging. Reuters ha riportato il parere di un avvocato esperto di proprietà intellettuale, Josh Gerben, secondo il quale “c’è una probabilità del 100% che Twitter venga citata in giudizio da qualcuno”.



Nei soli Stati Uniti, infatti, esistono circa 900 marchi registrati che includono la lettera X, e due di essi appartengono a Microsoft (un trademark legato alle comunicazioni della piattaforma Xbox) e a Meta (una X di colore blu e bianco, depositata nel 2019). A detta del legale, è tuttavia improbabile che Microsoft e Meta facciano causa alla società di Elon Musk, a meno che la X di Twitter non sconfini negli ambiti di loro competenza.



D’altra parte lo stesso Mark Zuckerberg, ribattezzando Facebook come Meta, ha aperto la porta a contenziosi legali: la società di realtà virtuale MetaX e la società di investimento Meta Capital hanno fatto causa per violazione del trademark, e così la società svizzera Dfinity Foundation, già proprietaria di un simbolo dell’infinito molto simile a quello usato a Menlo Park. Con quest’ultima Meta ha patteggiato un risarcimento e si può dire, forse, che la scelta del nuovo nome e del nuovo simbolo sia stata un rischio calcolato.



Elon Musk, però, potenzialmente sta andando a pestare i piedi ad altri due colossi del mondo social media e suoi diretti concorrenti. Vero è che una lettera dell’alfabeto è qualcosa di generico, su cui non è facile avanzare dei diritti di trademark. Ma il logo che ha sostituito l’uccellino azzurro non ha elementi grafici particolarmente distintivi, e questo rende più probabile l’ipotesi di contenziosi legali.