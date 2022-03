Calcolo quantistico, Alphabet dà la promozione a SandboxAQ Il progetto di quantum computing, dopo sei anni di lavoro, diventa una società indipendente. Intanto nel settore crescono gli investimenti e le operazioni di acquisizione e quotazione in Borsa. Pubblicato il 23 marzo 2022 da Redazione

Eric Schmidt Le ambizioni di Alphabet nel campo del quantum computing, il calcolo quantistico, stanno maturando. SandboxAQ, il progetto sperimentale portato avanti negli ultimi sei anni, è appena diventato una società indipendente, interna alla holding. Si ripete lo stesso iter già percorso dalle automobili self-driving del progetto Google Car (diventato una società, Waymo), dai droni di Wing e anche, con meno fortuna, dai palloni aerostatici di Loon.

Lo spin-off è certo il segno della maturazione dei progetti avviati e della volontà di Alphabet di continuare a sviluppare tecnologie di calcolo quantistico, su cui già anni fa la società di Mountain View aveva rivendicato il proprio primato. Ma è anche, più concretamente, l’effetto dell’iniezione di capitale “a nove cifre”, frutto combinato delle vendite ai clienti e di nuovi investimenti. Tra i clienti spiccano Vodafone Business, Softbank Mobile, Wix (piattaforma di sviluppo Web israeliana), il sistema ospedaliero Mount Sinai Health System e anche il governo federale statunitense.



Tra gli investitori, invece, in primo piano c’è Breyer Capital, il cui fondatore e amministratore delegato, Jim Breyer, ha fatto ora il suo ingresso nel Cda della startup. A capo del consiglio di amministrazione c'è adesso Eric Schimt, già amministratore delegato di Google e presidente di Alphabet prima di Sundar Pichai. SandboxAQ, si legge nel comunicato stampa che ne annuncia la nascita, userà gli ingenti fondi raccolti per ampliare il proprio team di ingegneri, scienziati e tecnologici, attualmente composto da 55 persone. A capo della squadra, operativa da Palo Alto, continuerà a esserci Jack Hidary, “una delle menti più brillanti del quantum computing”, come l’ha definito Jim Breyer.

(Immagine: SandboxAQ - Alphabet)

Anziché sviluppare e costruire giganteschi computer quantistici, SandboxAQ sviluppa e personalizza soluzioni software-as-a-service di intelligenza artificiale quantistica, rivolte in particolare al settore dei servizi finanziari (con tecnologie di analisi del rischio e di consulenza sugli investimenti), alle società di sicurezza informatica (crittografia), agli enti governativi (cybersicurezza e sicurezza fisica), alle imprese manifatturiere, al settore aerospaziale e alla sanità.

La “promozione” di SandboxAQ a società indipendente si colloca perfettamente in uno scenario di forte crescita di interesse e di capitali per il calcolo quantistico. La californiana Rigetti Computing, un pioniere del settore, si è da poco quotata al Nasdaq dopo essersi fusa con Supernova Partners Acquisition Company, una società specializzata in acquisizioni e investimenti (tecnicamente, una Special Purpose Acquisition Company, Spac). Un altro sviluppatore di software e hardware per il calcolo quantistico, IonQ, ha compiuto lo stesso iter l’ottobre scorso, mentre la concorrente D-Wave si sta preparando adesso alla quotazione.