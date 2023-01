Cambi in Sap Italia: Ceccherini è Coo, Moneta alla guida del canale Passa ad Adriano Ceccherini il ruolo di chief operating officer, ricoperto in precedenza da Carla Masperi. Fabrizio Moneta diventa direttore mid market e canale per l’Italia, Ivano Fossati è ora head of Rise with Sap & Sap S/4HANA Cloud. Pubblicato il 23 gennaio 2023 da Redazione

Nuove nomine in Sap: filiale italiana di Sap, guidata da Carla Masperi, ha assegnato nuovi incarichi ad Adriano Ceccherini, Fabrizio Moneta e Ivano Fossati. Il ruolo di chief operating officer (Coo), ricoperto da Masperi prima della sua nomina ad amministratore delegato risalente allo scorso luglio, passa ora ad Adriano Ceccherini, che dunque lascia la poltrona di direttore mid market e canale per l’Italia.

Nel ruolo di Coo, Ceccherini “avrà la responsabilità dello sviluppo del business, delle operation e del coordinamento delle risorse e attività necessarie per il conseguimento di importanti risultati, con una particolare attenzione a cloud e sostenibilità, come azienda e come ecosistema”, ha fatto sapere l’azienda. Il manager vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore IT, e in particolare ha portato avanti ruolo di responsabilità nelle vendite, nella prevendita e nella gestione dei canali in Oracle, Siebel System e Selex Elsag. Negli ultimi sette anni ha lavorato per Sap Italia come responsabile della divisione dedicata alle piccole e medie imprese.

Adriano Ceccherini, chief operating officer di Sap Italia

Nel ruolo di direttore mid market e canale per l’Italia subentra Fabrizio Moneta, manager che è in azienda da qualche anno (in precedenza ha lavorato per Telecom Italia e Oracle). Entrato nel 2018 con l’incarico di guidare la business unit Analytics in Italia e Grecia, l’anno successivo Moneta ha esteso le sue responsabilità come head of platform & technology. Nel 2021, poi, con il lancio dell’offerta Rise with Sap, è entrato a far parte della divisione Emea South per creare la nuova organizzazione di vendita di SAP S/4HANA Cloud. Ora Moneta è alla guida delle attività rivolte alle piccole e medie imprese (che rappresentano l’80% dei clienti) e all’ecosistema dei circa 400 partner di Sap Italia.

Fabrizio Moneta, direttore mid market e canale diper l'Italia di Sap

La terza nomina è quella di Ivano Fossati, che vanta una venticinquennale esperienza di ambito IT, marketing e vendite all’interno di importanti società di consulenza, informatiche e di telecomunicazione. In Sap dal 2013, negli anni ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità fino a quello di Head of Sap Customer Experience per Italia e Grecia, assunto nel 2020. Ora diventa head of Rise with Sap & Sap S/4HANA Cloud per il mercato italiano, ereditando la poltrona di Fabrizio Moneta.

Ivano Fossati, head of Rise with Sap & Sap S/4HANA Cloud

“Nei rispettivi precedenti ruoli, Ceccherini, Moneta e Fossati hanno contribuito in modo sensibile alla nostra crescita e alla diffusione delle soluzioni Sap sul mercato italiano, garantendo successi importanti ai clienti ed estendendo la presenza di Sap in nuovi settori”, ha dichiarato l'amministratore delegato, Carla Masperi. “Il 2023 si annuncia come un anno ricco di sfide e opportunità e come Sap siamo impegnati a continuare il nostro percorso e ad aiutare le aziende a diventare organizzazioni intelligenti e sostenibili”.