Capgemini alleata di Microsoft nel segno del cloud in Italia La società entra nel programma Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance, lanciato qualche mese fa. Capgemini proporrà soluzioni basate sui servizi Microsoft e corsi di formazione. Pubblicato il 07 ottobre 2022 da Redazione

Portare il cloud di Azure alle aziende facendo leva sui partner di canale è una strategia su cui Microsoft sta puntando sia a livello internazionale sia in Italia. Oggi questa strategia può contare anche sulla presenza di Capgemini Italia: l’azienda è entrata all’interno del programma “Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance”, un’iniziativa tesa a promuovere capillarmente sul territorio soluzioni basate sull’infrastruttura e sui servizi cloud della casa di Redmond. Avviato da Microsoft lo scorso marzo, il programma aveva già ottenuto al suo esordio la partecipazione di Accenture, Avanade, Cluster Reply, Engineering, Kyndryl, TeamSystem e Var Group.

Capgemini è impegnata anche nello sviluppo della prossima e annunciata “regione data center” italiana di Microsoft. Aderendo al programma, l’azienda proporrà un’offerta di soluzioni business e servizi basati sulla piattaforma cloud di Microsoft ad aziende di diversi settori, tra cui finanza, manifatturiero e retail. Tre i principali casi d’uso individuati: la modernizzazione dei sistemi “core” delle aziende del settore finanziario; l’automazione dei processi produttivi e distributivi del manifatturiero, dell’automotive e del retail; l’evoluzione della customer experience a partire dalla valorizzazione dei dati aziendali.

Attraverso la nuova regione data center italiana sarà possibile garantire vantaggi di sovranità sui dati, sostenibilità, cybersecurity e compliance. Oltre alle soluzioni tecnologiche, Capgemini metterà a disposizione la propria esperienza e competenze, portando avanti insieme a Microsoft un piano congiunto di formazione e offrendo risorse dedicate per le aziende.

“La Cloud Region Partner Alliance è un programma strategico”, ha dichiarato Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia, “perché ci permette, grazie al contributo fondamentale dei nostri partner, di guidare le imprese italiane – pubbliche e private – nel percorso di transizione digitale, semplificando l’accesso a servizi cloud locali e sicuri e accelerando scenari d’innovazione e di crescita. Siamo molto felici dell’ingresso di Capgemini nel progetto, una partnership già consolidata a supporto della competitività del tessuto economico del Paese”.

“L’adesione alla Cloud Region Partner Alliance di Microsoft rappresenta per Capgemini un rafforzamento della “partnership strategica” già realizzata sul mercato italiano. “Attraverso le nostre competenze nei settori chiave del tessuto economico italiano, Capgemini offre soluzioni verticali alle aziende enterprise, consentendo loro di sfruttare al meglio le potenzialità delle piattaforme cloud Microsoft per affrontare in modo innovativo le crescenti sfide del business”, ha commentato Andrea Falleni, amministratore delegato di Capgemini in Italia.