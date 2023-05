ChatGPT, il chatbot del momento arriva sull'iPhone OpenAI ha rilasciato l’applicazione per iPhone della sua tecnologia più chiacchierata. Lo sbarco su Android è già in programma. Pubblicato il 19 maggio 2023 da Redazione

ChatGPT sbarca sull’iPhone. OpenAI ha appena pubblicato su App Store l’applicazione per iOS del suo più famoso chatbot, anche se chiamarlo così è ormai riduttivo. La tecnologia di intelligenza artificiale generativa che alimenta ChatGPT permette di trovare risposte su qualsiasi argomento, di creare testi, di dare consigli e persino di aiutare a imparare una nuova lingua.

Gli utilizzi suggeriti da OpenAI sono quelli già noti per chi frequenta ChatGPT da browser (o attraverso altre applicazioni basate sul chatbot): ottenere risposte a una query, ottenere consigli su argomenti che lo richiedono (cucina, viaggi), generare testi complessi, trovare ispirazione (idee per un regalo, presentazioni di lavoro, poesie), avere supporto per attività lavorative (feedback, sintesi di testi, assistenza tecnica) e imparare nuove cose (dalla storia alle lingue straniere).



Inoltre ChatGPT per iOS consente di sincronizzare le conversazioni e ne condivide la cronologia tra i diversi iPhone o iPad eventualmente in uso. L’applicazione richiede il consenso per l’accesso ad alcuni dati che “potrebbero essere raccolti e collegati all’utente”, ovvero informazioni di contatto, identificativi, contenuti dell’utente, statistiche di utilizzo e diagnostica.

L’app iOS di ChatGPT, gratuita e priva di annunci pubblicitari, è al momento disponibile negli Stati Uniti, ma l’azienda ha già promesso l’estensione ad altri Paesi (senza specificare quali) nelle prossime settimane. “Siamo ansiosi di vedere come userete l’app”, scriva l’azienda. “Raccogliendo feedback dagli utenti ci impegniamo a migliorare continuamente le funzionalità e la sicurezza di ChatGPT”.



I possessori di smartphone e tablet Android saranno i prossimi: “ChatGPT arriverà presto sui vostri dispositivi”, ha annunciato OpenAI. Sarà quello, forse, il vero momento di svolta per l’applicazione di intelligenza artificiale generativa, considerando che Android detiene (ad aprile 2023, secondo i dati di Statcounter) oltre il 68,6% di market share tra i sistemi operativi installati su smartphone.