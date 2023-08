Cisco e Nutanix insieme per un cloud ibrido più semplice Una nuova offerta combina servizi SaaS infrastrutturali basati su macchine Cisco e software di iperconvergenza e gestione del cloud di Nutanix. Pubblicato il 30 agosto 2023 da Redazione

Nutanix e Cisco sventolano la bandiera del cloud ibrido semplificato e sicuro, annunciando un nuovo accordo da cui nasce, a loro dire, “la soluzione di iperconvergenza più completa del settore per la modernizzazione dell'IT e la trasformazione aziendale”. Il problema della scarsa visibilità e della complessità di gestione di ambienti IT frastagliati è noto, e molti vendor lo stanno affrontando con accordi e integrazioni, così da offrire ai clienti delle soluzioni “a pacchetto”, con hardware (fornito come servizio SaaS) e software ottimizzati per funzionare insieme.

Dall’accordo nasce una nuova offerta combinata, che include servizi SaaS di calcolo e networking basati su hardware Cisco (server, apparati di rete, sistemi di calcolo unificato Ucs) e i software di Nutanix per l’iperconvergenza e la gestione del cloud (Nutanix Cloud Infrastructure, Nutanix Cloud Manager, Nutanix Unified Storage e Nutanix Desktop Services).



Tale offerta sarà commercializzata da Cisco proponendo opzioni di implementazione flessibili, e con supporto per i rack e blade server Cisco Ucs (più precisamente, da subito il supporto per i server C-Series e prossimamente anche per il sistema modulare Cisco Ucs serie X).



Il sistema modulare Cisco Ucs serie X

"I clienti chiedono soluzioni semplici, sostenibili e adatte a soddisfare le future necessità", ha dichiarato Jeremy Foster, senior vice president e general manager di Cisco Compute. "Questa partnership risponde con una soluzione completa che abbraccia elaborazione, networking e storage virtuale nei data center dei clienti e nei cloud pubblici”.

Concetto ribadito da Tarkan Maner, chief commercial officer di Nutanix: "Le aziende orientate all’innovazione hanno bisogno di una piattaforma hardware e software integrata per supportare l'implementazione delle applicazioni ovunque. Questa partnership offrirà a entrambe le aziende un'opportunità di mercato più estesa per affrontare le sfide della standardizzazione, della semplificazione e della protezione degli ambienti nei data center, nel cloud pubblico e all'edge". La nuova soluzione firmata Cisco e Nutanix sarà resa disponibile nel corso del prossimo trimestre.