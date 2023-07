Cloud computing, gli hyperscaler continueranno la scalata Il 37% della capacità data center globale si concentra in circa 900 infrastrutture “giganti”, tra cui dominano Aws, Azure e Google Cloud. I dati di Synergy Research. Pubblicato il 24 luglio 2023 da Redazione

Nel mondo esistono ormai quasi 900 data center “giganti”, gestiti cioè dai grandi hyperscaler come Amazon Web Services, Microsoft, Google Cloud, Alibaba, Ibm e una manciata di altre aziende. Queste 900 infrastrutture giganti concentrano il 37% della capacità data center su scala mondiale, calcolata in base ai consumi energetici di server, macchine per lo storage e apparati di rete (escludendo l’illuminazione e il raffreddamento).

Sono gli ultimi dati diffusi da Synergy Research, che ben fotografano il cambiamento avvenuto negli ultimi anni e gettano uno sguardo sul futuro. Attualmente ai data center non-hyperscale si può attribuire il 23% dell’IT load mondiale, mentre il restante 40% appartiene all’on-premise. L’erosione di quota è evidente se pensiamo che solo cinque anni fa era on-premise il 60% della capacità data center. I calcoli si basano sull’analisi dei primi 19 fornitori mondiali di servizi di cloud computing e colocation.

A detta di Synergy Research, fra cinque anni saremo sotto al 30%. L’on-premise dunque continuerà a contenere una porzione degna di nota di dati e workload, ma cederà ancora qualcosa al cloud. E contemporaneamente la capacità totale di calcolo e dunque i consumi energetici dei data center (interni ed esterni, hyperscale e non) continueranno a crescere, con una previsione di raddoppio o quasi nell’arco di cinque anni. La quota dei workload affidati in colocation resterà più o meno costante, intorno al 23%, mentre nel 2027 gli hyperscaler arriveranno al 55%.

L’andamento della spesa in data center racconta un’evoluzione simile. Dieci anni fa le aziende spendevano 80 miliardi di dollari all’anno per equipaggiare i propri centri di elaborazione dati interni con hardware e software, mentre la spesa cloud si limitava a 10 miliardi di dollari. Da allora, la spesa per l’on-premise è cresciuta del 2% all’anno, mentre gli investimenti cloud sono saliti del 42% ogni dodici mesi passando dai 10 miliardi di dollari del 2013 ai 227 miliardi di dollari del 2022.





Per star dietro alla domanda delle aziende ma anche alle applicazioni consumer (Internet, social media, servizi di streaming, videogame, applicazioni mobili), gli operatori hyperscale hanno costruito una rete globale di data center proprietari (all’interno di edifici proprietari o in affitto).



Parallelamente molte aziende hanno spostato i propri dati e carichi di lavoro su risorse esterne, in strutture di colocation oppure in cloud. Sempre a detta di Synergy Research, nel primo trimestre di quest’anno la spesa aziendale in servizi di infrastruttura cloud (IaaS) ha toccato i 63 miliardi di dollari. Aws, Azure e Google Cloud detengono, insieme, il 65% del valore dell’Infrastructure as-a-Service.