Cloudera sceglie Charles Sansbury come suo nuovo Ceo

Nuovo amministratore delegato per Cloudera: l’azienda californiana specializzata in tecnologie di data lakehouse per la gestione e l’analisi dei dati in ambienti IT ibridi ha scelto Charles Sansbury per ricoprire il ruolo di chief executive officer dopo le dimissioni di Rob Bearden, annunciate lo scorso giugno. Da allora Martin Cole, presidente del consiglio di amministrazione di Cloudera, ha lavorato come Ceo ad interim.



La nomina di Sansbury, voluta dal Cda, sarà effettiva dal giorno 7 di agosto. Il manager vanta una lunga esperienza in ruoli di leadership nell’ambito del software. Dal 2001 al 2006 è stato direttore finanziario di Vignette (società software tra i pionieri del Web e della gestione documentale), per poi diventare chief operating officer di The Attachmate Group fino alla vendita della società a Microfocus, nel 2014. In seguito ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Asg Technologies, azienda poi acquisita da Rocket Software nel 2021.



“Sono lieto di annunciare la nomina di Charles Sansbury a Ceo di Cloudera”, ha detto Jeff Hawn, presidente del consiglio di amministrazione. “In oltre vent’anni di attività, in cui ha ricoperto diverse posizioni di leadership, Charles ha progettato e guidato strategie di business vincenti e iniziative di processo che hanno accelerato la crescita delle imprese sotto la sua guida. La sua leadership condurrà la strategia sui dati ibridi di Cloudera nell’era dell’AI, consentendo alle imprese di trarre ulteriore vantaggio da tutti i propri dati”.

“Sono grato al consiglio di amministrazione per avermi affidato la guida di Cloudera”, ha commentato Sansbury, “e sono entusiasta dell’opportunità di portare l’azienda nella sua prossima fase di crescita come società di fiducia per l’enterprise AI. Ciò che mi ha attratto in Cloudera è la qualità del suo team, i clienti di livello mondiale e la sua posizione di leader tecnologico che offre funzionalità critiche di intelligenza artificiale a livello enterprise”.

Guidata in Italia dal regional vice president Fabio Pascali, Cloudera conta attualmente più di 25 milioni di terabyte di dati in gestione. L’azienda propone una piattaforma di data lakehouse “aperta”, che funziona allo stesso modo in diversi ambienti di public cloud e on-premise. Oggi Cloudera sta sottolineando il proprio ruolo nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, ovvero quello di creare delle fondamenta solide, sicure e vendor-agnostiche su cui eseguire le applicazioni.