Commvault, nuova macro regione con Marco Fanizzi alla guida La società specializzata in backup e cybersicurezza ha unito le organizzazioni Emea e Asia Pacifico-Giappone in un’unica struttura chiamata Commvault International. Confermato il il management locale e regionale. Pubblicato il 11 aprile 2022 da Redazione

Commvault si riorganizza, con una nuova struttura commerciale e geografica in cui Marco Fanizzi, già vicepresidente e managing director per l’Italia, assume il ruolo di guida. Le divisioni Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) e Apj (Asia Pacifico-Giappone) vengono accorpate in un’unica struttura chiamata Commvault International, della quale Fanizzi è senior vice president e general manager. La nuova area comprende oltre 150 mercati e “continuerà a fornire supporto su scala globale a tutti i clienti e partner di questi Paesi, che continueranno ad operare mantenendo il management locale e regionale”, ha fatto sapere l’azienda.

Commvault si è anche impegnata a mantenere nella nuova maxi- regione la “crescita costante e ripetibile" già ottenuta nello scorso anno fiscale sia in Emea sia in Apj. Una crescita supportata in buona parte dalle sempre più sentite esigenze di proteggere dati e applicazioni dagli attacchi informatici e in particolare dal ransomware. Questa minaccia, come sottolineato anche da Commvault, in alcuni casi può colpire anche i dati di backup e per questo è importante prevedere una strategia di duplice copia, in sede e nel cloud.

La scelta di Fanizzi come figura guida è conseguenza dei significativi risultati ottenuti dalla sua nomina a responsabile Emea, risalente a due anni fa. Il manager vanta oltre trent’anni di esperienza in campo Ict, in aziende come Dell Technologies e Veritas/Symantec. "Alla base del nostro successo come regione integrata e internazionale, ci saranno la celebrazione e l’equa rappresentazione dell'incredibile diversità presente all'interno della nostra organizzazione, concordando sul fatto che i nostri team condividano già più similarità che differenze, soprattutto in riferimento al successo del business e alle best practice”, ha commentato Fanizzi.



"Iniziamo il nostro nuovo anno fiscale in una posizione di leadership in un settore molto competitivo”, ha dichiarato il chief revenue officer, Riccardo Di Blasio, “ma dobbiamo rimanere concentrati nel dare priorità ai nostri investimenti focalizzati sulla capacità di scalare e accelerare la nostra crescita a livello globale. Con gli eventi geopolitici ed economici che mettono ancora una volta alla prova l'economia globale, non abbiamo dubbi che la gestione, la protezione e l'utilizzo dei dati diventeranno sempre più critici per ogni organizzazione in qualsiasi parte del mondo”.