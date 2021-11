Il doppio backup migliora la sicurezza dei dati Commvault accelera sull’offerta “as-a-Service” a marchio Metallic ed espande la presenza sul mercato italiano, puntando anche alle realtà enterprise. Pubblicato il 29 novembre 2021 da Valentina Bernocco

In tempi di ransomware, il backup non è più soltanto un gesto di prudenza, bensì è diventato un elemento fondamentale di qualsiasi strategia di cybersicurezza che si rispetti. Ma oggi prevedere un’unica copia di sicurezza dei dati potrebbe non bastare. “I nuovi hacker stanno crittografando anche i sistemi di backup, che rappresentano l’ultimo baluardo della sicurezza”, ha spiegato in un incontro con la stampa Marco Fanizzi, vice president Emea di Commvault. “Per questo abbiamo ampliato la nostra capacità di andare sul mercato affiancando alla nostra tecnologia tradizionale di protezione on-premise anche il backup in cloud”. Associando la tecnologia tradizionale di Commvault all’offerta as-a-service a marchio Metallic per un’azienda è possibile creare una protezione “multi livello”, che mette al riparo dal rischio di perdita di dati nel caso un ransomware colpisca con la crittografia il backup primario.



“La protezione del backup è uno dei principali motivi per cui oggi veniamo ingaggiati dai chief security information officer”, ha svelato Fanizzi. La tecnologia di Metallic può eseguire copie di sicurezza di dati originariamente ospitati on-premise oppure su infrastrutture di cloud pubblico (Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure), senza vincoli di lock-in.



“Le offerta dei cloud provider evolvono e noi pensiamo di poter garantire la flessibilità necessaria per star dietro a questi cambiamenti”, ha sottolineato Sergio Feliziani, country manager per l’Italia. Recentemente la piattaforma Metallic si è arricchita di una nuova console integrata, da cui è possibile monitorare lo stato di sicurezza degli ambienti IT in base a ciò che registrano le soluzioni di Commvault e ad analisi di intelligenza artificiale. Inoltre l’offerta a marchio Metallic è stata ampliata con il lancio di una soluzione rivolta ai service provider. “Siamo presenti nei marketplace di Aws e di Azure”, ha aggiunto Fausto Izzo, pre-sales systems engineer, “e questo fa parte del nostro progetto di rendere sempre più appetibile e semplice il deployment delle nostre applicazioni".

Recentemente Commvault ha anche annunciato un’alleanza tecnologica con CyberArk, società specializzata in Identity Management: alcune delle rispettive soluzioni sono state integrate le une nelle altre, così da fornire ai responsabili della cybersicurezza aziendali maggiori strumenti di gestione e controllo. In particolare, i plugin di gestione delle sessioni privilegiate di CyberArk ora supportano qualsiasi account applicativo e di amministrazione locale utilizzato all'interno di Commvault.

Da sinistra: Marco Fanizzi, Sergio Feliziani e Fausto Izzo di Commvault

L’espansione in Italia

Quello italiano è, a detta dei manager di Commvault, un mercato che sta riservando soddisfazioni ed è allineato alla crescita degli altri Paesi della regione Emea, dove si registrano incrementi di ricavi dell’ordine del 20% (su base trimestrale, nel confronto anno su anno). In Italia l’azienda si sta focalizzando su clienti di fascia enterprise e in particolare sui settori del servizi finanziari, commercio, utility, telecomunicazioni, senza comunque trascurare il mid-market. “Stiamo notando”, ha raccontato Feliziani, “che le tendenze di effetto pandemico sono finalmente un input importante nei processi decisionali delle aziende. Il dato sta diventando un ganglio vitale dei processi di cambiamento, declinati su tecnologie cloud e ibride”.



Questa dinamica, ha spiegato il country manager, può agevolare nelle aziende differenti approcci agli investimenti, non più reattivi ma propositivi. “Tra i primi indirizzi strategici dei nostri clienti”, ha proseguito i country manager, “c’è la volontà di disporre di dati sicuri e fruibili. L’altra tendenza è lo spostamento delle attenzioni sul cloud e sulle nuove frontiere tecnologiche”.