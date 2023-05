Computer Gross arriva per primo sullo IaaS di Lenovo L’azienda ha scelto Computer Gross come primo distributore italiano per l’offerta Lenovo TruScale Infrastructure as a Service. Pubblicato il 17 maggio 2023 da Redazione

Lenovo da tempo è anche un fornitore di servizi, e precisamente (non poteva essere altrimenti) di servizi di infrastruttura. L’offerta Truscale Infrastructure as a Service (IaaS) è parte della strategia di trasformazione dell’azienda, che punta a sviluppare maggiormente la divisione Solutions and Services Group. In questa strategia anche i distributori giocano un ruolo, e in Italia Lenovo ha scelto di puntare su Computer Gross.



Forte di una rete di circa 14mila rivenditori clienti e di uno staff di oltre 500 persone, Computer Gross diventa il primo distributore dell’offerta Truscale Infrastructure as a Service sul mercato italiano. Come sottolineato da Letizia Fioravanti, director di Computer Gross, l’accordo si inserisce “all’interno di una strategia di collaborazione sempre più estesa con Lenovo, che ci vede ogni giorno protagonisti per portare le migliori soluzioni e per mettere in condizione i nostri Partner di aver successo in un mercato molto sfidante e competitivo come quello attuale”.



“Siamo davvero orgogliosi che Lenovo ci abbia scelto come primo distributore in Italia della soluzione Truscale Infrastructure as a Service”, ha commentato Irene Cantini, business unit manager Lenovo di Computer Gross, “consolidando così la nostra storica ed importante partnership. Questo rappresenta un ulteriore attestato di fiducia che Lenovo, ormai da 20 anni, ci riconosce, nonché un’importante opportunità per confermare il nostro ruolo di distributore di riferimento per l’ecosistema dei partner”.



Truscale IaaS permette ai clienti di gestire con una esperienza “simil-cloud” (e con vantaggi di flessibilità e pagamento al consumo, ma con la sicurezza sicurezza e il controllo di una soluzione on-premise) attività di storage, virtualizzazione, desktop hosted, supercalcolo, monitoraggio dell’infrastruttura e altro ancora.

“Lenovo Truscale Infrastructure as a Service”, ha sottolineato Alessandro de Bartolo, general manager per l’Italia dell’Infrastructure Solutions Group di Lenovo, “aiuta i partner di canale ad accelerare i processi di digitalizzazione delle imprese italiane e a migliorare l’esperienza finale dei clienti. Con questa soluzione pay-per-use diamo alle aziende di ogni dimensione la possibilità di accedere a un'ampia gamma di soluzioni scalabili e completamente integrate. Di conseguenza, i nostri partner, possono generare flussi di entrate più sostenibili mentre accelerano la crescita del business offrendo ai propri clienti innovazione senza limiti".