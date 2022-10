Contact Center e UC. Per Avaya ora sono as a service Senza trascurare la vasta base installata on prem, Avaya intraprende con OneCloud il percorso verso il cloud e lancia il servizio di Contact Center e quello di UC. Rigorosamente as a service Pubblicato il 05 ottobre 2022 da Loris Frezzato

Avaya è saldamente radicata sull'on prem, con una vastissima base di installato che la colloca tra i leader del mercato dei centralini VoIp. Ma la stabilità del proprio mercato non impedisce al vendor di guardare lontano e di vedere che il futuro sta velocemente andando in direzione del cloud, portandola a presentare i suoi primi servizi di Contact Center in cloud e di UC as a service

Un percorso, quello verso il cloud, che Avaya ha intrapreso tardivamente ma con decisione e che oggi la vede “a metà del guado” come dice Andrea Ragazzi, VP Europe di Avaya. “Un passaggio al cloud che stiamo facendo sui tempi dei nostri clienti, ma anche sui nostri tempi, sulle nostre caratteristiche e sulla nostra storia, che è fatta di installato on prem. Ma siamo consapevoli che la strada è comunque quella, e va percorsa con decisione”.

Un installato, quello di Avaya, che è particolarmente consistente e che il vendor intende, ovviamente, salvaguardare, anche considerando che non tutti i clienti hanno questa fretta di passare al cloud, meno fretta di quanto qualche anno fa ci si attendeva ci sarebbe stata. Al netto della pandemia, ovviamente, che ha cambiato, e repentinamente, il passo di marcia della transizione al cloud del mercato, almeno su alcuni aspetti.

Transizione di Avaya al cloud: faticosa, necessaria, ma con ottimi risultati

“Una nuova modalità per noi che stiamo affrontando con decisione e che sta trasformando anche le nostre logiche di business – riprende Ragazzi -. A oggi le crescite del nostro fatturato sono proprio sul cloud, e si tratta di crescite a doppio digit. Molto doppio: +97% di crescita anno su anno. Un passaggio al cloud che comunque stravolge le misurazioni del fatturato, che diventa ricorrente e, sul breve termine, in riduzione. Ma è un calcolo previsto fino a che avrà una situazione di ricorrenza continua e costante”.

Una scelta e una crescita della quale sta beneficiano in particolare l’Italia, dove Avaya si muove con una ricca rete di 200 partner tra system integrator e operatori telefonici evoluti che stanno accompagnando i clienti verso una trasformazione digitale graduale, attraverso soluzioni sia on prem sia in cloud.

Un canale di partner Avaya che il cloud fa diventare ancor più variegato

“Dalla crescente domanda di soluzioni per lo smartworking al cambiamento delle esigenze della customer experience, oltre alla tendenza generale alla trasformazione digitale, stanno avendo un impatto importante sul mercato, che per Avaya in Italia si concretizza in una importante crescita a doppia cifra – commenta Alessandro Catalano, country manager Avaya per l’Italia -. Un mercato che copriamo attraverso un canale che è in grado di assicurare una capillarità territoriale che va dalle piccole imprese ai grandi clienti. Clienti e partner che sono altamente fidelizzati che ci stanno seguendo anche nel nostro percorso verso il cloud”.

Avaya, infatti, sta accompagnando verso il cloud e la propria nuova offerta OneCloud di Contact Center e di UCC as a service , i system integrator con cui già collabora e che intendono intraprendere un business ricorrente basato sui servizi in cloud.

Ma oltre a questi, l’offerta as a service viene proposta anche ad altre nuove figure, compresa quella rete di operatori tutt’ora ancorati all’installazione e agli ISV italiani. Spazio ai service provider per la nuova offerta Avaya di soluzioni voce e dati e attenzione nei confronti degli MSP, prossime figure da ingaggiare per portare valore aggiunto alle aziende locali.

L'offerta OneCloud di Avaya: Ucaas, CCaaS, WSC e CPaaS

Due, dicevamo, i focus su cui Avaya si è inizialmente concentrata con OneCloud, la propria piattaforma componibile di servizi. La soluzione CCaaS, ossia Contact Center as a service e la UCaaS, che assolve le funzionalità di Unified Communication.

A regime le soluzioni in cloud afferenti a OneCloud si completeranno con Workstream Collaboration con funzionalità di collaborazione unificata per team lavorativi e CPaaS, che si arricchisce di funzioni e strumenti per lo sviluppo di applicazioni.