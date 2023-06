Cresce la domanda di specialisti nelle strutture It aziendali Cloud e automazione cambiano il futuro delle ItOps in azienda. Secondo Idc, Infrastructure-as-a-Code e machine learning incidono, ma lasciano spazio ai profili xOps. Pubblicato il 12 giugno 2023 da Redazione

Scende la domanda di classiche figure It, come gli amministratori di sistema e gli operatori It. Idc prevede un calo della domanda intorno all'8% per entrambe dino al 2027. SI fanno spazio gli specialisti DataOps e MlOps, con competenze specifiche. Pesano l'ascesa del cloud e dell'infrastructure-as-a-code. Maggiori informazioni nell'articolo pubblocato su Technopolis online.