Cws gestisce le partnership con la logica dei competence center Il system integrator vicentino propone progetti di innovazione digitale basati sulla partnership con brand internazionali. Particolare l'attenzione per l'AI, sulla quale continua a investire

Credere nel valore reciproco delle partnership, solo così un system integrator può trarre e offrire le opportunità di business che il mercato presenta. Ne è fermamente convinto Gennaro Borrelli, sales account manager di CWS, system integrator di Vicenza con 35 anni di storia alle spalle che conta un organico di circa 200 persone, tra 150 dipendenti e una cinquantina di consulenti, sparse nelle diverse sedi in Italia.

Oltre a Vicenza, infatti, l’azienda copre Torino, Padova, Verona e Bologna, generando un fatturato di circa 16 milioni di euro. “Sono diversi gli ambiti di mercato coperti per i quali abbiamo sviluppato nel tempo competenze ed esperienze d’approccio – dichiara Borrelli -, dall’automotive, al manufacturing fino al banking e insurance. Competenze che vengono aggregate internamente strutturandole in competence center su altrettante tecnologie”.

Cws crea un competence center per ogni approccio tecnologico

Non sono, infatti, pochi i competence center che afferiscono a CWS, dal Data Management, che comprende le soluzioni basate su Intelligenza Artificiale, big data a data analisys e machine learning, utili alle aziende data driven, al Document Management, che al suo interno convoglia temi quali data capture, data transformation, composition.

Gennaro Borrelli, sales account manager di CWS

Altri competence center sono dedicati al mobile IoT, che tratta l’interazione tra i dispositivi mobili e la sensoristica IoT, uno è dedicato alla parte multimedia, per la comunicazione visiva e immersiva da utilizzare in musei, negozi, sale meeting ed eventi e uno alle infrastrutture, nell’ottica del data center as a service e dell’IT outsourcing per conto dei propri clienti. Altri competence center di CWS hanno come temi il mainframe e il rehosting, il robotic process automation, il digital workspace, digital communication, cybersecurity, content services platform, la customer experience analisys e la smart factory.

Livion, il digital signage omnicanale di CWS

A questi centri, CWS affianca anche un asset proprietario dedicato al digital signage, con la realizzazione di Livion, un software per la gestione e condivisione dei contenuti attraverso i vari device in maniera omnicanale, basandosi sulle potenzialità dell’AI e dei big data da utilizzare in piattaforme di engagement e di comunicazione personalizzata.

“In qualità di system integrator abbiamo ovviamente rapporti con alcuni importanti produttori e fornitori di tecnologie, accordi che vengono siglati dopo un’attenta analisi delle reciproche opportunità e solo qualora si possano intravvedere vere e proprie partnership sinergiche – sottolinea Borrelli -. Una volta identificate le tecnologie più adatte alle esigenze dei nostri clienti e ai nostri progetti, investiamo sulla certificazione del nostro personale, in modo da essere assolutamente confidenti sulle tecnologie dei brand che proponiamo”. Tra le partnership più strette, CWS annovera Liferay, Cofax, Opentext, Boomi e Microsoft.

CWS affronta il manufactoring in collaborazione con Liferay

“Attualmente con Liferay stiamo puntando molto sull’area del manufacturing attraverso l’impiego della loro tecnologia DXP", riprende il sales account manager. "Un settore che presidiamo molto da vicino e di cui ben conosciamo i processi e nel quale possiamo, quindi, dare un particolare valore alle nostre competenze, essendo in grado di accompagnare il cliente nella gestione dell’intero ciclo di vita della soluzione, dall’infrastruttura fino allo sviluppo tailor made sulle esigenze spcifiche del cliente stesso”.

Insieme a Liferay, CWS ha infatti lanciato la campagna “Quantitative Supply Chain”, nella quale il system integrator mette in atto le proprie competenze maturate sulle esigenze delle PMI, mentre Liferay vi partecipa con DXP, la propria piattaforma B2B di collaborazione, che viene proposta alle piccole e medie imprese anche in funzione dei vari investimenti afferibili al PNRR.

Proprio sul tema dei finanziamenti e la possibilità di partecipare a gare, CWS ha dedicato al proprio interno un’apposita struttura per il finanziamento agevolato, utile ad aiutare i propri clienti a trovare il denaro necessario ad anticipare gli investimenti legati in qualche modo al PNRR.

Cresce l’impegno verso l’AI di CWS

Oltre ai vari competence center, all’interno di CWS, nel tempo, sono nate alcune start-up, in particolar modo orientate all’intelligenza artificiale, come nel caso di Insuretech, focalizzata ai preventivi di polizze per il mercato del brockeraggio assicurativo.

Un ambito, quello dell’AI, nel quale CWS prevede di aumentare il proprio interesse per il prossimo futuro, avendo già identificato le tecnologie di alcuni vendor di livello internazionale con i quali sta vagliando le concrete opportunità derivanti da una reciproca collaborazione. Stesso discorso vale per la cybersecurity, sulla quale il system integrator intende concentrarsi per ampliare l’offerta attuale.