Da Microsoft una serie di novità per Dynamics 365 Customer L'azienda ha presentato alcune nuove funzioni, che consentono di migliorare la conoscenza dei clienti, per mettere in campo azioni veloci e mirate con lo scopo di rafforzare la fedeltà al marchio.

Microsoft ha presentato una serie di novità per Dynamics 365 Customer, che permetteranno alle organizzazioni di unificare e comprendere i propri dati per ottenere una visione completa dei clienti, di sfruttare le analytics per raccogliere informazioni utili e di rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori. “In ogni settore si sente parlare dello sforzo necessario per trasformarsi da organizzazione reattiva a proattiva, in grado di rispondere ai cambiamenti nel mercato e alle esigenze dei clienti”, afferma James Phillips, President Business Applications di Microsoft.

Le novità annunciate vanno, quindi, nella direzione di migliorare la conoscenza della clientela. La nuova funzionalità di analytics multicanale, definita “engagement insights” e attualmente in preview, consente infatti di analizzare e comprendere al meglio le intenzioni e il comportamento dei clienti con analisi cross-channel dai loro siti web, mobile app e prodotti connessi. Saranno disponibili anche nuove funzioni tramite l’integrazione con Dynamics 365 Customer Voice. Le aziende possono arricchire automaticamente i profili dei clienti, con le risposte ai sondaggi, per scoprire veramente il sentiment e definire una segmentazione dettagliata dei clienti: questo consente di impostare attività veloci e mirate, che rafforzino la fedeltà al marchio.

Da segnalare anche nuove potenzialità sul fronte dell’intelligenza artificiale, inclusi template di machine learning pronti all’uso, e ulteriori funzionalità grazie a una maggiore integrazione con Azure Synapse Analytics per le analisi avanzate. Ci saranno anche nuove funzioni che aiuteranno le imprese a rafforzare la governance dei dati e a contrastarne la perdita.