Distributori, Attiva Evolution acquisisce Questar Pubblicato il 12 gennaio 2023

Il 2023 debutta con un’acquisizione per Attiva Evolution, la divisione a valore del distributore italiano Attiva Spa, fondata nel 2015 e rivolta al mercato dei Vad e dei system integrator. Questar, un distributore di software lombardo (di Brusaporto, Bergamo) specializzato in cybersicurezza, entra a far parte di Attiva Evolution con la propria offerta e il proprio team di professionisti, “per migliorare i risultati raggiunti e la qualità del servizio offerto ai partner”, si legge sul sito dell’azienda bergamasca.

Il portafoglio di Questar include le tecnologie di Acronis, Cerbeyra, Kaspersky, N-able, Syneto e Watchguard. Attiva ha sottolineato che l’acquisizione amplierà la propria competenza tecnico-commerciale e l’offerta di soluzioni per la sicurezza informatica e la continuità del business. L’operazione si inserisce in un piano industriale teso alla crescita e al consolidamento del gruppo e in particolare della divisione a valore, che oggi conta una ventina di vendor a portafoglio.



“Con l’inclusione di Questar nella business unit Attiva Evolution, siamo lieti di poter dare un contributo allo sviluppo di questa divisione”, ha dichiarato Giorgio Rossi, amministratore delegato di Attiva. “L’organizzazione e la solidità di Attiva saranno messe al servizio di un team affermato, che ha già ottenuto risultati eccellenti e grazie al quale Attiva Evolution sarà in grado di rispondere con efficacia alla crescente complessità del mondo Vad e system integrator per raggiungere obiettivi ancora più lusinghieri” commenta

“Nell’unione con Attiva Evolution abbiamo fin da subito colto una grande occasione di espansione”, ha commentato Giancarlo Mariani, già Ceo di Questar e diventato, in seguito all’acquisizione, strategy manager di Attiva Evolution. “La fusione delle reciproche conoscenze, l’aggregazione di tutta la clientela e dei prospect garantirà un reale potenziamento delle opportunità di vendita a favore di tutti i Vendor coinvolti e che gestiremo insieme” .

“Questo nuovo team unificato potrà contare su una forza commerciale maggiore e territorialmente ancora meglio distribuita”, ha aggiunto Lorenzo Zanotto, b.u. sales & marketing manager di Attiva Evolution. “Il rafforzamento di Attiva Evolution con Questar consentirà di offrire al mercato non solo ulteriori soluzioni che coprono egregiamente ampie aree della cybersecurity, ma anche un supporto tecnico di pre e post vendita migliorato e ancora più puntuale oltre l’opportunità di presidiare il canale Msp con maggior forza e competenza”.