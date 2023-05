Dynatrace rilancia sulle competenze dei partner, nuova formazione Debutta il Services Endorsement Program, con corsi di formazione e test su osservabilità, sicurezza unificate, AIOps, DevSecOps e CloudOps. Pubblicato il 22 maggio 2023 da Redazione

Nuovo programma di formazione per i partner di canale di Dynatrace, punto di riferimento nel campo delle tecnologie per l’osservabilità e la sicurezza unificate, per gli AIOps, DevSecOps e CloudOps avanzati. Il Services Endorsement Program, appena presentato, mette a disposizione nuovi corsi di formazione ed esami incentrati su tutti questi temi.

Sviluppato dal team Dynatrace Ace Services, il programma mira a fornire le conoscenze e competenze necessarie per progettare, implementare e gestire le soluzioni Dynatrace. Chi lo completa diventa un Dynatrace Services-Endorsed Partner, designazione che convalida le ottenute capacità di fornire servizi e aiutare i clienti nella modernizzazione del loro cloud.



“Per poter scalare, dobbiamo dotare i nostri partner in tutto il mondo delle competenze necessarie per aiutare i clienti a implementare e massimizzare il valore della piattaforma Dynatrace”, ha commentato Michael Allen, vicepresidente of Worldwide Partners di Dynatrace. “Poiché le organizzazioni sono sempre più limitate nelle risorse, è diventato fondamentale accelerare l’adozione e la modernizzazione del cloud con risposte precise basate sull’AI e un’automazione estesa e intelligente dei processi manuali”.



“Il Dynatrace Services Endorsement Program”, ha proseguito Allen, “ci permette di aiutare i nostri clienti a raggiungere questo obiettivo, dotando i partner delle competenze, delle risorse e dell’esperienza necessarie per raggiungere risultati di successo. Inoltre, il programma ci aiuta a garantire che i nostri clienti ricevano sempre un supporto coerente, affidabile e best-in-class per innovare con fiducia e velocità”.