Elmec e AWS, una partnership che premia

Un rapporto che dura da due anni, scalati velocemente verso una delle vette più alte. È la partnership che Amazon Web Services (Aws) ha siglato con Elmec, system integrator di Varese con altre sedi tra Roma, Brescia, Padova e Parma. Cinquant’anni di storia e una trentina di certificazioni diverse sulle tecnologie e servizi di Aws “dalle più semplici alle più complesse, risultato di un impegno da parte di Elmec di accreditarsi come partner AWS di primo livello per affrontare il mercato”, dichiara Claudio Rossi, alliance and sales director di Elmec. “Un aspetto, quello degli skill, sul quale abbiamo voluto concentrarci proprio per riuscire a dare risposte adeguate alle nuove esigenze che i clienti stanno mostrando, arricchendoci del vantaggio competitivo e del riconoscimento da parte del mercato che deriva dall’essere partner Aws. Esigenze dei clienti che abbiamo voluto anticipare sperimentando noi stessi, in Elmec, ancor prima di proporli alle aziende, i vantaggi di appoggiare su cloud le nostre infrastrutture, spostando alcuni dei nostri workflow sul cloud Aws”.

Elmec è una realtà italiana, strutturata in Gruppo, che conta 700 risorse, numero arricchito nel corso dell’ultimo anno di ulteriori 85 persone. Un gruppo che si compone di quattro aziende con compiti ben precisi: Elmec Informatica, che è la componente di maggior peso; Elmec Suisse, che segue i clienti del Canton Ticino; Elmec Solar che si occupa di energie alternative e fotovoltaico; e infine Elmec Spa, che rappresenta, in pratica, la Elmec delle origini, cresciuta con una verticalità spinta per le aziende manifatturiere. Due i data center di proprietà presenti all’interno del Campus di Varese, cui se ne aggiunge un terzo allocato in Svizzera. Sempre nel Campus risiede un Innovation Center per la gestione dei clienti internazionali.

Quindi, all’interno di Elmec Informatica stanno Elmec 3D, dotata di tre linee di produzione, e la divisione dedicata alla Cybersecurity, Cybergon, la quale dispone di un SOC che impiega una cinquantina di persone ed è “in crescita soprattutto quest’anno, a seguito delle problematiche in ambito sicurezza sollevate dalla pandemia”, sottolinea Rossi. “Proprio grazie a queste specializzazioni, Elmec Informatica esprime il proprio business secondo due ruoli distinti. Il primo è quello classico di system integrator che rivende tecnologia e si occupa di installazione e definizione delle infrastrutture, mentre il resto dell’attività attiene al ruolo di managed service provider o cloud service provider, grazie ai data center di proprietà e alla partnership con provider come Aws, attraverso i quali possiamo mettere in campo soluzioni in ottica hybrid, con parte on premise e parte in cloud, nei diversi gradi e nelle varie sfumature”.

Oggi sono circa 500 i clienti che si avvalgono del data center di Elmec, i cui servizi sono coadiuvati dal tool MyElmec, che consente di avere in maniera trasparente la situazione dei ticket aperti e dei backup andati a buon fine o meno, le patch installate, fino al controllo della singola postazione di lavoro. Elmec fa parte dell’APN (Advanced Partner Network) di Aws, con la qualifica di Advanced Consulting Partner, il quale mplica un rapporto di reciproco supporto nel business in cui si cerca di sfruttare al massimo le potenzialità complementari.



“Aws stessa ci segnala clienti potenziali”, conclude Rossi. “Oggi, dopo avere sviluppato le competenze sulle soluzioni e i servizi di Amazon,intendiamo consolidare sempre più la partnership e la complementarietà con Aws stessa. Le soluzioni che proponiamo sono via via sempre più di hybrid cloud, dove sempre più spesso è presente una componente Aws. Senza, per questo, pregiudicare in alcun modo il ruolo di Elmec, che si riserva di essere sempre “orchestratore” delle soluzioni offerte ai clienti”.