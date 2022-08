Elon Musk al contrattacco, fa causa a Twitter a sua volta L’imprenditore ha presentato un documento di 164 pagine in risposta all’azione legale avviata nei suoi confronti. Al centro della discordia, la mancata promessa di acquisizione. Pubblicato il 02 agosto 2022 da Redazione

Elon Musk va al contrattacco, scrivendo un nuovo capitolo nella telenovela della mancata acquisizione di Twitter. Dopo aver annunciato l’intenzione di voler comprare la piattaforma di microblogging per 44 miliardi di dollari e dopo aver, successivamente, fatto un passo indietro (citando come pretesto l’eccessivo numero di account falsi presenti su Twitter), l’imprenditore è stato oggetto della causa avviata da un azionista, Luigi Crispo, che ha fatto causa. Nel documento si cita lo “spettacolo” messo in scena da Musk annunciando l’acquisizione, a cui è seguita la firma di un accordo amichevole tra le parti. Ora però Musk, a differenza di tutte le altre parti coinvolte, “sembra credere di poter essere libero di cambiare idea, gettare fango sulla società, sconvolgere le sue operations, distruggere valore per gli azionisti e andar via”, si legge nel documento.



Un tribunale del Delaware la scorsa settimana ha deliberato che ci sono le basi per un processo, e che l’appuntamento in corte è fissato al prossimo 17 ottobre (il tutto durerà solo cinque giorni), e nel frattempo l’azione legale potrebbe trasformarsi in class action. Effettivamente, la notizia della marcia indietro dell’imprenditore ha causato ribassi del titolo Twitter e, a detta dell’azienda, ha pesato sui risultati non eccellenti dell’ultimo bilancio trimestrale.

Da qui al contrattacco, a Musk sono bastati pochi giorni. Il miliardario a capo di Tesla e Space X ha depositato un documento di 164 pagine di cui non si conosce, al momento, il contenuto ma a breve il tribunale potrà concedere la pubblicazione di una versione editata con gli opportuni omissis. Stando a indiscrezioni del Wall Street Journal, la principale accusa mossa da Musk nei confronti di Twitter è quella di mancata trasparenza sul numero di bot, account falsi e di spam presenti sulla piattaforma.