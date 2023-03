Fatturazione elettronica e automatizzata per Iperceramica La società modenese si è rivolta a Siav e alla sua piattaforma Archiflow per digitalizzare i processi di fatturazione e ciclo passivo, riducendo errori, tempi e costi. Pubblicato il 31 marzo 2023 da Redazione

La qualità del made in Italy nell’arredamento ha tra i suoi rappresentanti più noti il marchio Iperceramica, con la sua offerta di pavimenti, rivestimenti, parquet e arredo bagno e una rete di 88 punti vendita. Negli ultimi anni l’azienda modenese (135.000 clienti e 550 dipendenti) ha intrapreso un percorso di digitalizzazione che ha coinvolto, tra le altre cose, il Crm. Inoltre dal 2016 Iperceramica si è appoggiata a Siav per realizzare progetti tecnologici e questa collaborazione, nel tempo, si è sviluppata con iniziative legate alla fatturazione e alla gestione del ciclo passivo.



Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, nel 2019, Iperceramica si è rivolta a Siav per adottare un sistema basato sulla piattaforma di Information Service Platform (sviluppata da Siav) Archiflow, con connessione diretta al Sistema di Interscambio (Sdi). Due anni dopo è stato avviato un progetto di integrazione tra Archiflow e il gestionale Sap in uso, adottando il Cruscotto Passivo di preregistrazione delle fatture fornitori e potendo automatizzare, in questo modo, l’intero processo di gestione del ciclo passivo.



Nell’ultimo anno, ancora una volta con il supporto di Siav, sono state aggiunte al Cruscotto le funzionalità di contabilizzazione automatica delle fatture, che consentono di prelevare le informazioni dalle singole righe del documento senza alcun intervento umano. “Dovendo gestire migliaia di fatture al mese”, ha raccontato Michele Neri, Ceo di Iperceramica, “era fondamentale per noi rivolgerci a un partner in grado di semplificare il lavoro, standardizzare e razionalizzare i processi, mantenendo comunque un elevato grado di personalizzazione e uno sguardo attento alle esigenze di compliance normativa, e abbiamo fin da subito riconosciuto a Siav forti competenze tecnologiche e consulenziali per realizzare progetti full digital”.



Negli anni Iperceramica ha dato vita a RistrutturaSMART, una rete di professionisti della ristrutturazione creata per risolvere tutte le difficoltà legate agli interventi edilizi per il rifacimento di immobili. Questa attività è associata a un ciclo passivo particolarmente complesso per via dell’enorme quantità di record da gestire (ogni riga di capitolato in vendita genera una riga di capitolato in acquisto) e per la presenza di molti fornitori piccoli, non strutturati. “Grazie a Siav e alla sua soluzione abbiamo oggi il controllo su tutte le fasi del processo, dalla verifica della fattura fino alla sua registrazione automatica”, ha sottolineato Neri.

Archiflow ha saputo rispondere alle esigenze di Iperceramica. Il sistema individua i dati contenuti nella fattura, li estrae e verifica la registrabilità del documento, incrociando i dati presenti nel gestionale Sap con le informazioni inserite dal fornitore. Se il “match” avviene con successo, il programma procede con la registrazione automatica. Questa soluzione ha garantito all’azienda modenese notevoli incrementi di efficienza e riduzione dei tempi e dei costi, registrando in pochi secondi una grande mole di fatture. Archiflow consente anche di ridurre errori e costi di rework, potendo riconoscere e registrare le informazioni in modo automatico e intelligente.



“La registrazione automatica delle fatture passive, oltre a garantire enormi benefici per l’Ufficio Amministrativo, rappresenta un’opportunità di ottimizzazione dei processi per tutta l’azienda, in quanto permette di non dover pensare a una parte dei processi, ripagando in tempi estremamente rapidi l’investimento effettuato”, ha rimarcato Neri. “La registrazione automatica delle fatture passive consente già ad oggi di registrare il 60% delle fatture senza alcun intervento umano, con la prospettiva di arrivare a breve a oltre il 90%, con un Roi dell’intero progetto inferiore a un anno”.