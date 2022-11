Formazione e competenze IT, Fiven acquisisce Skill Factory Nuova acquisizione per la ex Citel Group. Skill Factory è una società partenopea che si occupa di corsi di formazione in ambito IT per neolaureati, neodiplomati e professionisti. Pubblicato il 17 novembre 2022 da Redazione

Nuova espansione per Fiven: l’azienda ha annunciato di aver acquisito la maggioranza di Skill Factory, società partenopea che si occupa di formazione informatica. Si tratta, per Fiven, dell’ultima tappa di un percorso di crescita che recentemente ha preso slancio. Nata nel 2000 come Citel Group e inizialmente specializzata in telecomunicazioni, la società negli anni si è allargata geograficamente, ha sviluppato un’offerta di servizi digitali e ha esteso il proprio raggio d’azione a clienti dei settori Pubblica Amministrazione e finanza.

Nel 2022, dopo l'acquisizione del 100% di Competence & Digital (società milanese specializzata in experience design) e del 51% di Allos (human capital management), Citel Group è diventata Fiven. La società conta attualmente circa 400 collaboratori, otto uffici (cinque in Italia e tre all’estero), un centinaio di aziende clienti e una ventina di soluzioni tecnologiche proprietarie. La nuova acquisizione si inserisce nel piano industriale di Fiven, in cui si punta a raggiungere un fatturato di 30 milioni di euro quest’anno e di 50 milioni di euro nel 2025.



Nata nel 2011 e guidata dal Ceo e fondatore Gino Visciano, Skill Factory è una società che si occupa di formazione, con corsi incentrati sulle competenze IT e diretti a neodiplomati, neolaureati e professionisti che necessitano di riqualificarsi. Ogni anno l’azienda forma circa 200 persone, contribuendo a ridurre il divario tra le competenze informatiche richieste dal mondo delle imprese e quelle effettivamente disponibili sul mercato del lavoro.

Fiven potrà quindi espandere la propria offerta di servizi di formazione, che attualmente comprende l’Academy aziendale lanciata lo scorso settembre. L’obiettivo è quello di raddoppiare il numero delle persone formate da Skill Factory, raggiungendo così 400 nuovi professionisti all’anno tra Java Full Stack Developers, Devops, Quality Assurance Tester e SAP SuccessFactors Integration Consultant.



“L’acquisizione di Skill Factory per noi è strategica”, ha commentato il Ceo di Fiven, Valerio D’Angelo, “perché aggiunge un importante tassello al nostro percorso di sviluppo e ci permette di accelerare fortemente la nostra crescita grazie alla formazione ad alta qualifica professionale. Conosciamo la preparazione e la qualità del pool di docenti e tecnici di Skill Factory e siamo convinti che nessun’altra azienda italiana riesca a personalizzare i corsi, sia per hard che per soft skill, in modo così efficace sulle esigenze del mercato del lavoro in ambito IT. Come Fiven pensiamo sia fondamentale che il mondo imprenditoriale supporti la formazione tecnica delle nuove generazioni, creando una sinergia con le reali esigenze del mercato del lavoro e contribuendo a colmare l’importante gap di competenze dei nostri studenti”.