Gestione delle provvigioni, un mercato in crescita per Man-Agent La soluzione realizzata dalla business unit SAP del Gruppo Present, Gold Partner del vendor, va a inserirsi in uno spazio ancora inedito nello scenario applicativo collegato al mondo SAP S/4HANA, ma coglie le opportunità di un settore dinamico e in espansione. Pubblicato il 19 settembre 2023 da Redazione

La gestione delle provvigioni per gli agenti di vendita può essere un tema complesso da gestire, soprattutto in realtà di dimensioni medio-grandi e di una certa complessità organizzativa. Dal punto di vista tecnologico, si sono sviluppate nel tempo soluzioni dedicate, ma ancora sono piuttosto diffusi metodi di gestione non troppo strutturati e legati a una prevalenza di azioni manuali.

Lo scenario si è però evoluto negli ultimi anni, soprattutto a seguito degli effetti della pandemia sull’organizzazione del lavoro, che ha portato a un utilizzo più consistente e convinto di infrastrutture e soluzioni in cloud. Questa tendenza, associata alla necessità di automatizzare i processi amministrativi e di lavorare su un numero sempre più ampio di set di dati, determina un trend crescente per il mercato delle soluzioni di gestione delle provvigioni, che analisti come Future Market Insights e Adroit stimano valere oggi circa 2,6 miliardi di dollari a livello globale e proiettano verso un raddoppio del volume d’affari generato entro la fine del decennio.

Le soluzioni che oggi appaiono vincenti sono quelle che fanno capire in poche battute quanto possono migliorare processi fin qui spesso ancora gestiti su fogli di calcolo. Nell’attuale contesto operativo, da un lato le aziende hanno la necessità di tenere traccia precisa della distribuzione e dell’andamento delle provvigioni, ma dall’altro anche gli stessi agenti di vendita guardano con favore alla possibilità di verificare la loro situazione e fare proiezioni di remunerazione sulla base dei contratti siglati e delle trattative in essere.

In questo contesto, si inserisce Man-Agent, soluzione messa a punto dalla business unit SAP del Gruppo Present e studiata appositamente per sfruttare i vantaggi dell’integrazione nell’ambiente SAP S/4HANA. Il prodotto si occupa di rendere facilmente visibili tutti gli aspetti legati ai flussi provvigionali della forze-vendita, partendo dalla creazione dei master data delle figure professionali coinvolte (area manager, agenti, procacciatori e quant’altro) per poi automatizzare la gestione di un processo che include la determinazione delle provvigioni maturate e da liquidare, la gestione delle rettifiche e degli accantonamenti, il calcolo automatico degli oneri accessori, la liquidazione degli importi e tutta la relativa reportistica.

Lo sviluppo, realizzato sulla Business Technology Platform direttamente da Present in qualità di Gold Partner di SAP, garantisce l’integrazione nativa con altre componenti amministrative delle aziende, a partire dal controllo di gestione, per arrivare alla contabilità e al dipartimento finance.

Man-Agent è una soluzione per sua natura orizzontale. Si rivolge a tutte le aziende che devono gestire una forza vendita dimensionalmente rilevante e distribuita sul territorio.

La business unit SAP del Gruppo Present l’ha progettata pensando di semplificare in prima battuta il lavoro degli area manager, ma l’interfaccia e l’insieme delle caratteristiche vanno a semplificare anche il lavoro dei dipartimenti di finanza & controllo e delle risorse umane, per arrivare all’operatività del singolo agente, che ha sempre la possibilità di controllare in tempo reale la propria situazione provvigionale.

A questo si aggiunge l’innovativo approccio INNOFORMULA, creato da Present per combinare creatività, esecuzione e appeal, che consente a Man-Agent di generare valore attraverso l’apporto di professionisti in grado di implementare la soluzione in base alle specificità di ogni azienda.

