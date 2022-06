Gli Apple Glass saranno imitati da tutti, o così dicono i rumors Secondo le indiscrezioni raccolte dall’analista Ming-Chi Kuo, i visori di realtà mista di Apple saranno lanciati a inizio 2023 e scateneranno una corsa all’imitazione. Pubblicato il 27 giugno 2022 da Valentina Bernocco

I famigerati Apple Glass, o comunque debbano chiamarsi i visori di realtà aumentata/mista dell’azienda di Cupertino, saranno forse annunciati all’inizio dell’anno prossimo. Ha parlato di gennaio 2023 il sempre informato analista Ming-Chi Kuo, una delle fonti di rumors più prolifiche in merito a tutto ciò che riguarda i nuovi lanci e i progetti ancora non ufficiali di Apple. Precedenti indiscrezioni avevano parlato di fine 2022, ma i generali ritardi nelle forniture che attraversano le supply chain mondiali (tecnologiche e non) rendono piuttosto probabile uno spostamento in avanti.

Grazie alle proprie fonti confidenziali di supply chain, Kuo ha saputo che i visori regaleranno una “eccellenza esperienza immersiva” grazie a un funzionalità che permetterà di “vedere attraverso” le immagini video. E le fonti si sono dette certe che questo prodotto sarà capace di cambiare le regole del gioco nel settore dei dispositivi di realtà virtuale e aumentata, tanto da scatenare una corsa all’imitazione da parte dei concorrenti di Apple.

L’azienda di Tim Cook, dunque, pur arrivando tardi (o forse proprio per questo) saprà posizionarsi fin da subito un passo avanti ai visori Oculus (posseduti da Meta), agli Hololens di Microsoft, ai prodotti di Sony, Htc, Valve. Così, almeno, sostiene l’analista. Il prodotto di Apple, inoltre, darà una sostanziosa spinta allo sviluppo di contenuti per la realtà aumentata e virtuale, dai videogiochi all’intrattenimento.

“Una volta lanciati i propri visori di realtà aumentata/mista”, ha scritto Kuo, “credo che i concorrenti mondiali di Apple faranno a gara per imitarli, portando l’industria dell’hardware dei visori su nuovi livelli di rapida crescita e creando vantaggi per l’ecosistema di servizi e contenuti correlati”. Si tratterò, a detta di Kuo, “del prodotto più complesso mai progettato da Apple”, anche in considerazione dei molti fornitori di componenti coinvolti.