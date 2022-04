Gli investimenti degli italiani si aprono a metaverso e token Nft Secondo le statistiche di eToro, crescono gli acquisti di token non fungibili in videogiochi come The Sandbox e Axie Infinity. Bitcoin ed ethereum ancora in testa tra le criptovalute. Pubblicato il 12 aprile 2022 da Redazione

Investire in asset crittografici, o crypto asset, è una strategia che sta prendendo piede anche in Italia, specie tra i piccoli investitori. I dati della piattaforma eToro mostrano una crescita di popolarità per le valute crittografiche come i bitcoin gil ethereum (per citare i due prodotti più popolari) e per strumenti di investimento (e non solo di collezionismo) come gli Nft, i token non fungibili. Un segno dell’allargamento di quel metaverso che è fatto anche di videogiochi e di scambio di valore in forma digitale, e non soltanto di esperienze veicolate dai social network.

Tra The Sandbox gli utenti italiani di eToro, gli investimenti sulle piattaforme di videogioco e Axie Infinity sono in forte rialzo nei primi tre mesi di quest’anno, rispettivamente del 208% e del 43%. Bitcoin ed ethereum, si confermano (seguiti da Cardano) come le criptovalute più detenute e registrano nel trimestre un aumento del 14% delle posizioni aperte. Ma anche le novità tendono a essere ben accolte, come dimostra il caso di ApeCoin: aggiunto solo recentemente sulla piattaforma eToro, il token ha rapidamente raggiunto la 22esima posizione tra le criptovalute più presenti nei portafogli degli utenti italiani.

“La crescita dell’interesse e delle novità sul mondo metaverso e Nft si rispecchia perfettamente all’interno di eToro”, ha commentato Gabriel Debach, market analyst di eToro. “Il mercato del metaverso, nonostante una correzione da inizio anno, tiene sempre più banco sulla narrativa popolare, raccogliendo l’interesse di un crescente numero di società. Ricordiamo come siamo ancora agli inizi di un mercato che potrebbe valere 13 trilioni di dollari entro il 2030, stando alle ultime ricerche di Citi”.

(I dati rappresentano le prime 10 posizioni di criptoasset più aperte dagli investitori globali sulla piattaforma eToro nel corso del 2021; non includono le posizioni detenute tramite Cfd o Smart Portfolios.)

Facile immaginare come le tendenze osservate da eToro siano anche il risultato del battage medico e di marketing su metaverso ed Nft. Ma solo una piccola parte degli investitori italiani si lascia suggestionare da ciò che si legge sui social network. Un sondaggio di eToro (“Retail Investor Beat”, condotto ogni trimestre su una popolazione di investitori non legati alla piattaforma), solo il 14% degli italiani indica i canali social quali fonte di informazione principale, mentre il 37% consulta le testate giornalistiche generaliste e il 44% i siti specializzati.