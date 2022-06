Gli Msp crescono e imparano a fare impresa con Achab

Msp, ovvero Managed Service Provider, è un modello di business per l’erogazione di servizi che ormai, dopo anni, anche in Italia si può dire si stia strutturando e portando tra le proprie fila un numero crescente di operatori. Tra MSP nativi, MSP inconsapevoli, MSP per convenienza o come evoluzione della propria offerta tradizionalmente orientata su modelli transazionali. Tutti sono invitati da Achab a darsi convegno il 10 giugno a Riccione, in occasione della quinta edizione dell’MSP DAY organizzato dal distributore, per il quale il tema dei servizi gestiti e, ammettendo il gioco di parole, dei servizi per i fornitori di servizi, sta diventando sempre più di primo piano. “Il fenomeno Mspnasce negli Stati Uniti intorno al 2005, in risposta a una richiesta crescente di ore/lavoro dedicate a garantire la sicurezza IT dei propri clienti", osserva Andrea Veca, Ceo di Achab, "esportando via via il modello Oltreoceano, ed evolvendo verso un modello di fatturazione a canone proprio per riuscire a garantire una buona qualità di servizio a fronte di margini che, altrimenti rischierebbero di essere risicati. Un modello che ormai anche in Italia è consolidato, ma che vede persistere problemi di organizzazione aziendale di questi soggetti, spesso di piccole dimensioni, cui manca una cultura su come erogare sicurezza IT a fronte di un investimento sostenibile”.

L'identikit degli Msp di Achab

Da una recente ricerca svolta da Achab, l’identikit dell’Msp tipico italiano disegna un’azienda di meno di dieco addetti, e che fattura meno di 3 milioni di euro l’anno, per una tariffa oraria comprese fra 46 e 60 euro. Il fatturato medio sta crescendo: nel 2021 è cresciuto in percentuale compresa fra il 5% e 10% per il 60% del panel, e ancora in crescita anche nel 2022 secondo il 63% degli Msp interpellati. Ciò è da imputarsi anche all’intensificazione di attività di lead generation, che in cui si sono impegnati quest’anno l’82% dei rispondenti, contro il 72% dello scorso anno, muovendosi con eventi, webinar, pubblicità, iniziando quindi a mostrare di avere improntato un piano di marketing e di vendite.



Dagli studi professionali all'industria, il target degli Msp

Gran parte dei propri clienti sono studi professionali (85%) o aziende di produzione (84%), di consulenza (66%) o edilizia (55%), ma con varie percentuali, i servizi offerti interessano un po’ tutti i settori, dall’healthcare, all’immobiliare, dalla Pubblica Amministrazione all’istruzione. Viva è la volontà di confrontarsi e di crescere le proprie competenze: con il 47% che dedica alla formazione fino al 10% del proprio tempo e il 34% che partecipa a 3 o 5 eventi di settore all’anno.

La cybersecurity è al primo posto tra gli argomenti scelti per la loro formazione, seguita da conoscenza dei prodotti utilizzati e da organizzazione e processi aziendali. Conoscenze necessarie proprio per fare fronte alle grandi lacune che trovano presso i loro clienti, che poco sanno di Phishing, Cybersecurity e Backup, argomenti sui quali gli MSP, quando riescono ad ottenere l’attenzione dei clienti, hanno buon gioco per poter proporre i propri servizi di sicurezza. Servizi che, sempre secondo l’indagine Achab, vengono erogati ai clienti secondo modelli di business differenti a seconda delle esigenze/richieste dei clienti, con l’outsourcing dell’IT dei clienti nel 61% degli operatori, con soluzioni di ticketing e di help desk per il 49%, grazie a sistemi di RMM o di piattaforme integrate di gestione IT per il 64% dei rispondenti.



Tanti servizi nell'offerta degli Msp

Diversi i servizi che i managed service provider italiani sono in grado di erogare ai propri clienti: all’antivirus (offerto dal 94% degli Msp), ai firewall (76%), dal backup e disaster recovery (86%), posta elettronica (71%) e servizi di protezione delle email (42%), mentre solamente il 15% offre servizi di monitoraggio del dark web. Il 77% propone servizi di vulnerability assessment, spesso gratuitamente proprio per poter fare leva su offerte specifiche a riparo.



“Manteniamo un monitoraggio costante sul mondo Msp proprio per poter meglio venire incontro alle loro esigenze", riprende Veca. "Oltre che sull’offerta di soluzioni di sicurezza per Msp, Achab volge, infatti, il proprio impegno proprio su strumenti, servizi, supporto per infondere un carattere imprenditoriale agli Msp italiani. È dal 2006 che stiamo lavorando con gli Msp , con un impegno crescente soprattutto ora che molti vendor stanno creando un proprio listino dedicato all’erogazione delle proprie soluzioni come servizio. A partire dal 2018 abbiamo quindi deciso di fare un evento annuale dedicato a questo mondo, gli Msp Day, in modo da dare, certamente visibilità all’offerta tecnologica ma, soprattutto, per parlare e confrontarsi sulle strategie da adottare per affrontare al meglio il mercato e offrire un momento di formazione, con keynote e sessioni di training e, non ultima, la possibilità di fare networking con colleghi, competitor ed esperti del settore”.