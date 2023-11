Gli spunti delle Telco per disegnare il futuro digitale in Italia Dall’edizione 2023 del Salotto del MIX, sono emerse indicazioni e iniziative non semplicemente tecnologiche, ma anche legate alla sostenibilità. Le opportunità del Pnrr hanno tenuto banco, mentre il ruolo istituzionale nell’innovazione è rimasto sottotraccia. Pubblicato il 17 novembre 2023 da Redazione

L'annuale evento di MIX (Milan Internet eXchange), noto come il Salotto, ha rappresentato un importante momento di dialogo e confronto tra istituzioni e industria sull'evoluzione digitale del Paese. Tenutosi a Milano, il Salotto ha attirato oltre un migliaio di operatori Telco, provenienti da più di quattrocento aziende del settore.

Nelle due giornate di confronto, un particolare accento è stato posto sull'importanza della connettività, della trasformazione digitale e dei progetti correlati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Fra i momenti salienti dell'evento, si sono segnalati due panel di confronto tra istituzioni e industria. Il primo, intitolato "Broadband Everywhere", ha coinvolto figure come Giorgio Bergesio, vicepresidente della 9a Commissione Industria del Senato, e Maria Teresa Ferrigno, responsabile Tim Wholesale Market. Il secondo panel, "Sustainability", ha visto la partecipazione di personaggi come Alessandro Morelli, Sottosegretario al DIPE, e Sherif Rizkalla, Ceo Italy & Switzerland Stack Emea.

La sostenibilità è emersa come tema centrale, evidenziando l'attenzione degli operatori verso pratiche eco-friendly. Dalla riduzione del consumo energetico per sviluppare data center sostenibili all'utilizzo di energia rinnovabile e smaltimento attento dei rifiuti, sono state presentate le buone pratiche per un datacenter sostenibile. Un po' sottotraccia, invece, temi di attualità come l’infrastruttura ancora insufficiente a livello di sistema-Paese o lo scontro sull’operazione Tim-Kkr di cessione degli asset sulla rete fissa.

Una delle novità di quest'anno è stata rappresenta dalla sezione education, dedicata agli studenti delle scuole secondarie a indirizzo informatico, per favorire l'incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Inoltre, è stata introdotta una sezione dedicata alle associazioni di riferimento nel mondo Telco, offrendo alle aziende partecipanti un'opportunità di contatto diretto.

Tirando le somme sull’evento, Alessandro Talotta, executive president & chairman di MIX, ha indicato come si sia trattato “di un momento importante per parlare di innovazione e futuro e per affrontare i prossimi mesi con maggiore consapevolezza e impegno".